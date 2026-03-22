Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మేషం, మిథునం, కర్కాటకం వారికి బాగుంటుంది..!

Today Horoscope march 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం. ఈరోజు అదృష్టం కలిసి రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అన్ని విధాల బాగుంటుంది. శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు మేష రాశివారికి మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. మిథున రాశివారికి ఈరోజు సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ రోజు శుభవార్త వింటారు.
కర్కాటక రాశి వారు కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కర్కాటక రాశి వారికి కాస్త ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. అంతేకాదు ఈరోజు కర్కాటకం వారు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వృశ్చికం వారికి అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆనందంగానే ఉంటుంది. అన్ని విధాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కీలక విషయాల్లో పురోగతి లభిస్తుంది. కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)