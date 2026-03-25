Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు అన్నీ రాశుల కంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశి ఇదే..!

Today Astrology March 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభావ నామ సంవత్సరం చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 25వ తేదీ బుధవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఈరోజు ఏ రాశిలో కాస్త కష్టాలు పడతాయి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. మేష రాశివారు ఈరోజు కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది . అనవసర ఖర్చులు తగవు.
మిథున రాశి వారు కూడా ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చక పోవడం మంచిది. అతిగా ఖర్చులు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి. ఈరోజు ప్రయాణాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. తులారాశి వారు కాస్త మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మాట విషయంలో కూడా జాగ్రత్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మన మిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు.