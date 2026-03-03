Daily Astrology: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం, వీళ్లు మాత్రం ఏ పనిచేసినా..!

Today Astrology March 3 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 మార్చి మూడో తేదీ మంగళవారం. హోలీ ప్రత్యేకం పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. వ్యాపారాలు లాభాలు కలుగుతాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తగదు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. అనవసరంగా ఇతరుల గొడవలు జోక్యం చేసుకోకూడదు.మాట అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త.
మిథున రాశి వారికి శుభకరంగా ఉంటుంది. ఈరోజు కొత్త పనులు చేపడతారు. అవి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. విషయాలు జోక్యం చేసుకోకూడదు. ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబంలో గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బాగా కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఒక శుభవార్త వింటారు. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త ఉండండి. సింహ రాశి వారు కొన్ని కొత్త పనులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు కొత్త ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది స్నేహితులతో ట్రిప్ కి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)