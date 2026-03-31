Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త!

Daily Rasiphalalu March 31 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీపరాభవనామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం. వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మార్చి 31వ తేదీ మంగళవారం. మహావీర్ జయంతి ప్రత్యేకం. రేవతి కార్తె, ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏమున్నాయో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజే.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదం. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు అనుకోని ప్రయోజనం పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్య సమస్యలకు అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలు దిగకండి. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు స్ట్రెస్ తీసుకోకపోవడమే మంచిది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదం. సమాజంలో మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. సింహరాశి వారు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. లేకపోతే ఇబ్బందులు పాలయ్యే అవకాశం ఉంది.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)