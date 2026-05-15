  Today Horoscope: మే 15 రాశిఫలాలు.. మేషం, మిథున రాశుల వారికి పండగే, కానీ ఆ రాశి వారు మాత్రం జాగ్రత్త!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 15, 2026, 07:08 AM IST|Updated: May 15, 2026, 07:08 AM IST

Today Horoscope May 15 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం, మాస శివరాత్రి. పండితుల ప్రకారం ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి? 
 

Aries1/5

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందించే రోజు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. మేష రాశి వారు ఈరోజు శుభవార్త వింటారు.   

Gemini2/5

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమని చెప్పవచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.   

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. కాస్త పని భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది, దానిని సానుకూలంగా తీసుకోండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉంటే మంచిది.   

Virgo4/5

కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. మాట విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కన్యా రాశి వారు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఈ రోజు ఆరోగ్యం సహకరించకపోవచ్చు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.   

Aquarius5/5

కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. పెద్దల సూచనలతో నడుచుకోవడం మంచిది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Bandi Bhageerath: బండి భగీరథ్ పై నేడు కోర్టులో కీలక విచారణ..

