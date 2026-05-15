/Today Horoscope: మే 15 రాశిఫలాలు.. మేషం, మిథున రాశుల వారికి పండగే, కానీ ఆ రాశి వారు మాత్రం జాగ్రత్త!

Today Horoscope May 15 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం, మాస శివరాత్రి. పండితుల ప్రకారం ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి?
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందించే రోజు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. మేష రాశి వారు ఈరోజు శుభవార్త వింటారు.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమని చెప్పవచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. కాస్త పని భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది, దానిని సానుకూలంగా తీసుకోండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉంటే మంచిది.
కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. మాట విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కన్యా రాశి వారు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఈ రోజు ఆరోగ్యం సహకరించకపోవచ్చు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. పెద్దల సూచనలతో నడుచుకోవడం మంచిది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)