/Daily Astrology: మేషం, వృషభం, కర్కాటక, కుంభ, మీన రాశుల వారికి నేడు హెచ్చరిక!

Daily Astrology May 20 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరా భావనామ సంవత్సరం అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 మే 20వ తేదీ బుధవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అనుకోని నిర్ణయాల వల్ల నష్టం తప్పదు. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకుండా ఉండడం మంచిది ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం కూడా ఉంది. మీన రాశి వారు ఈ రోజు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)