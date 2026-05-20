Daily Astrology: మేషం, వృషభం, కర్కాటక, కుంభ, మీన రాశుల వారికి నేడు హెచ్చరిక!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 20, 2026, 06:48 AM IST|Updated: May 20, 2026, 06:48 AM IST

Daily Astrology May 20 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరా భావనామ సంవత్సరం అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 మే 20వ తేదీ బుధవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయో తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అనుకోని నిర్ణయాల వల్ల నష్టం తప్పదు. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకుండా ఉండడం మంచిది ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది.  

Pisces5/5

మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం కూడా ఉంది. మీన రాశి వారు ఈ రోజు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

తెలంగాణ పీజీఈసెట్‌ వాయిదా.. జూన్ 1న పరీక్ష, హాల్ టికెట్ల డౌన్‌లోడ్ ఎప్పటినుంచంటే?

