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ఆగస్టు 3 రాశి ఫలాలు.. సోమవారం రోజు ఈ రాశి వారికి ఆర్థిక నష్టం? కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 03, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:58 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభావ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మరుతు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 3వ తేదీ, సోమవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడని రాశులు ఏవి? ఏ రాశీ వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి, కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం శ్రేయస్కరం.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. మిథున రాశి వారికి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. అన్ని పనుల్లోనూ విజయం లభిస్తుంది, ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థికంగా కూడా లాభం ఉంటుంది.  

Virgo4/5

కన్య రాశి

కన్య రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. కొత్త వస్తువులు లేదా స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది, కావున వ్యాపారస్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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