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నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, ఎవరికి లాభం?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:05 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణ కాలంలో 2026 జూలై 8వ తేదీ, బుధవారం. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఏ రాశి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి? వృత్తిపరంగా జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి? అనే సమగ్ర సమాచారాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

ఈరోజు మీకు ఫలితాలు సగటున ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కష్టపడితేనే అనుకూల ఫలితాలు అందుతాయి, లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. అనవసరపు వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. సుదూర ప్రయాణాలను తప్పించుకోవడం మంచిది. ఇతరులతో వాదోపవాదాలు చేయకుండా కుటుంబ సభ్యులతో సామరస్యంగా ఉండండి. ఈరోజు అనుకోని ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి:

ఈరోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీకు ఎదురుచూస్తున్న శుభ సమాచారం అందుతుంది. అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఈరోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అప్పుడే మీకు మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఇతరులతో వాదించకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. సాయంత్రం తర్వాత పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడవచ్చు.  

Virgo4/5

కన్యా రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రయాణాలు, నూతన ఆలోచనలు ప్రారంభిస్తారు. వ్యాపార రంగంలో లాభాలు కలిసి వస్తాయి. అయితే, ఆరోగ్యం పట్ల మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి:

ఈరోజు మీకు ఫలితాలు అంత సానుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని అడ్డంకులు లేదా విఫలమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెద్దల సలహాలను తప్పనిసరిగా పాటించండి. ఇతరులతో గొడవలు పడకుండా, ప్రతి విషయంలోనూ ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Daily Horoscope Today
Rasi Phalalu Today
astrology july 8 2026
daily astrology telugu

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