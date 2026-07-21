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నేడు ఈ రాశుల వారికి సడన్ జాక్‌పాట్.. మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:44 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 21వ తేదీ మంగళవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? అనే వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

ఈరోజు మీకు ఆనందంగా గడుస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషం, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతాయి.  

Gemini2/5

మిథున రాశి:

ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి ఆలోచించాలి. ఆస్తుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరులతో వాగ్వాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి; ఈరోజు కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభకరంగానే ఉంటుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది, కానీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, కుటుంబంలో గొడవలు జరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ, మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రయత్నించండి.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పదోన్నతి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో కూడా ఆనందం నెలకొంటుంది, శుభవార్తలు వింటారు.  

Pisces5/5

మీన రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభకరమే. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Today Rasi Phalalu in Telugu
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