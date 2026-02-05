English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rasi Phalalu: ఫిబ్రవరి 5 గురువారం రాశి ఫలాలు – ఎవరికీ ధనలాభం? ఎవరికీ జాగ్రత్త అవసరం?

Rasi Phalalu: ఫిబ్రవరి 5 గురువారం రాశి ఫలాలు – ఎవరికీ ధనలాభం? ఎవరికీ జాగ్రత్త అవసరం?

Daily Rasi Phalalu February 5 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ గురువారం పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవో తెలుసుకుందాం. ఈరోజు చాలా సంకటహర చతుర్థి ప్రత్యేకం.
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. అనుకొని లాభాలు గడిస్తారు. కొన్ని పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచన, అదృష్టం కూడా కలిసి . కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు .  

2 /5

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదం. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంటుంది. ఈరోజు కొత్త పనులు చేపడుతారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వచ్చే రోజు.  

4 /5

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమం గా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. కోపం తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త.   

5 /5

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి, ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆర్థిక ఆర్థికంగా నష్టం వాటిళ్లుతుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Daily Rasi Phalalu February 5 Telugu Horoscope Today February 5 2026 today telugu horoscope daily horoscope telugu

Next Gallery

DA Hike: బడ్జెట్‌ నిరాశపర్చినా కేంద్రం నుంచి ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. డీఏ 63 శాతానికి పెంపు?