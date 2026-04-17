Daily Horoscope: శుక్రవారం అమావాస్య.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!

Today Horoscope April 17 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశిలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక సంబంధమైన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త. పెండింగ్లో పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అంతేకాదు ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త.. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడమే మంచిది.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సమాజంలో మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది. బిజినెస్ కూడా పుంజుకుంటుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఈరోజు పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరుల విషయాలు తల దూర్చకండి
సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరుల వివాదాలు తలదూర్చకండి. మాట జాగ్రత్త. సింహ రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. అనుకున్నది జరగకపోవచ్చు.
తులారాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసివస్తుంది. వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఆనందకరమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)