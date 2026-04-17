English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Daily Horoscope: శుక్రవారం అమావాస్య.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!

Today Horoscope April 17 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశిలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక సంబంధమైన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త. పెండింగ్లో పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అంతేకాదు ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త.. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడమే మంచిది.   

2 /5

 వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సమాజంలో మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది. బిజినెస్ కూడా పుంజుకుంటుంది.   

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఈరోజు పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరుల విషయాలు తల దూర్చకండి  

4 /5

సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరుల వివాదాలు తలదూర్చకండి. మాట జాగ్రత్త. సింహ రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. అనుకున్నది జరగకపోవచ్చు.  

5 /5

 తులారాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసివస్తుంది. వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఆనందకరమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Next Gallery

Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. అమెరికా తీసుకోబోయే ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!