Today Horoscope January 13 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు. దక్షిణాయనం 2026 జనవరి 13వ తేదీ మంగళవారం పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. అనుకోని ఖర్చులు కలిసి వస్తాయి. సమాజంలో మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త అవకాశాలు అంది పుచ్చుకుంటారు. అంతేకాదు ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్త పడండి.  

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన నష్టం కూడా. అయితే కాస్త ఓపికగా పనులు పూర్తి చేయండి. వ్యాపారాలు కాస్త పుంజుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకున్న రోజుగా ఈరోజు సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కాస్త ఓపికగా ఆలోచన చేయండి. వ్యాయామాలు చేయడానికి ప్రయత్నించండి.  

 వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు కాస్త మిశ్రమమే. అయితే కాస్త ఓపిగ్గా అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఆర్థికంగా కాస్త నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇతరుల విషయంలో తల దూర్చకుండా ఉండండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి.  

 కుంభరాశి వారు కూడా ఈరోజు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు వల్ల ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సూచనలు తప్పనిసరి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

