Today Rasiphalalu February 12 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, 2026 ఫిబ్రవరి 12 గురువారం. మాఘ మాసం, శిశిర ఋతువు, ఉత్తరాయణం పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ప్రయాణాలు మానుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తిచేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్త గా ఉండండి. కోపం తగ్గించుకోవడం ఎంతైనా మంచిది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆనందదాయకంగా సాగిపోతుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. దూర ప్రాంత ప్రయాణం చేసి అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అయితే కోపం తగ్గించి ఉండే మంచిది స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. అయితే కీలకమైన విషయంలో జాగ్రత్త ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలు మానివేయడం మంచిది. అనవసర వాదనలోకి దిగకండి.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఏదైనా ట్రిప్ వెళ్లే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)