  Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు ఈ రాశులకే.. లిస్ట్‌లో మీ రాశి ఉందా?

Today Rasiphalalu February 12 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, 2026 ఫిబ్రవరి 12 గురువారం. మాఘ మాసం, శిశిర ఋతువు, ఉత్తరాయణం పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ప్రయాణాలు మానుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తిచేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్త గా ఉండండి. కోపం తగ్గించుకోవడం ఎంతైనా మంచిది.  

2 /5

 వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆనందదాయకంగా సాగిపోతుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. దూర ప్రాంత ప్రయాణం చేసి అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అయితే కోపం తగ్గించి ఉండే మంచిది స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.  

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.   

4 /5

 సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. అయితే కీలకమైన విషయంలో జాగ్రత్త ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలు మానివేయడం మంచిది. అనవసర వాదనలోకి దిగకండి.   

5 /5

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఏదైనా ట్రిప్ వెళ్లే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

