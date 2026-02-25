Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!

Today Rasiphalalu February 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ బుధవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన రాశి ఏది? ఏ రాశిలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే పనులు చేయండి. అనవసరపు ఖర్చులు పెంచుకోకండి. కీలక నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త.
వృషభ రాశి వారికి అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు షాపింగ్ వెళ్లే అవకాశం ఉంది. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ఆనందంగా సాగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆర్థికంగా లాభిస్తుంది, ప్రయాణాలు చేయవచ్చు.
సింహ రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కష్టపడి పనిచేసే తత్వం సింహరాశి వారి సొంతం. దీంతో వీరు మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. ఈ రోజు శుభప్రదమే అన్ని విధాల విజయాలు వరిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. వృశ్చిక రాశి వారికి ఏదైనా ప్రయాణం చేయడం స్నేహితులతో ట్రిప్ వేయడం మంచిది. తద్వారా కాస్త ఆహ్లాదకరంగా సాగిపోతుంది. ప్రశంసలు పొందుతారు.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఓపిగ్గా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు ఈరోజు జాగ్రత్త వహించాలి. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. తొందరపాటు నిర్ణయం పనికిరాదు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)