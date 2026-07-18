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నేటి రాశిఫలాలు 18 జులై 2026..ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 18, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:43 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జులై 18వ తేదీ శనివారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు ఎవరికి అనుకూలంగా ఉంటుంది? ఎవరి రాశిలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఎలా ఉంటాయి? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది, ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా మాట విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృషభ రాశి వారు కొత్త పనులు చేపట్టకపోవడమే మంచిది. వ్యాపారస్తులకు స్వల్ప నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు ఏదో ఒక శుభవార్త వింటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతాయి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు.  

Leo4/5

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరమే, అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు కలిసివస్తుంది, ఆర్థికంగా కూడా బాగుంటుంది.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపార భాగస్వాములతో కలిసి లాభాలను పొందుతారు.

TAGS:
Today Horoscope Telugu
Telugu Rasi Phalalu
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Today Rasi Phalalu in Telugu

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