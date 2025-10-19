Dates Benefits: మగాళ్లు ఖర్జూరాలు తింటే..కూసాలు కదలాల్సిందే..మంచాలు విరగాల్సిందే!

Dates Health Benefits: డ్రైఫ్రూట్స్ విభాగంలో ఖర్జూరాలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. జీర్ణక్రియకు, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి ఫైబర్ చాలా అవసరం. అదనంగా, వాటిలోని ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
డ్రైఫ్రూట్స్ విభాగంలో ఖర్జూరాలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. జీర్ణక్రియకు, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి ఫైబర్ చాలా అవసరం. అదనంగా, వాటిలోని ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఖర్జూరంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, కాబట్టి అవి రోగనిరోధక శక్తిని, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచడానికి మేలు చేస్తాయి.
గర్భధారణ చివరి వారాల్లో ఖర్జూరం తినడం వల్ల గర్భాశయ విస్తరణను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడుతుందని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఇందులో ఫ్రక్టోజ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. చక్కెర ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు. దీనికి అనేక పోషక ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇందులో కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయి.
వాటిలో భాస్వరం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి అనేక ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)