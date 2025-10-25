Gleeden dating app report on extra marital affairs: ముఖ్యంగా రెండు రంగాలకు చెందిన వారు ఎక్కువగా వివాహేర సంబంధాలు పెట్టుకొవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని డేటింగ్ యాప్ తన సర్వేలో తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ డేటింగ్ యాప్ సర్వే గురించి నెట్టింట చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది పెళ్లిళ్లు అంటేనే భయపడి కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు ఒకరిపై మరోకరు దాడులుచేసుకుంటున్నారు. ఘోరంగా స్కెచ్ లు వేసి మరీ చంపుకుంటున్నారు. చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండాల్సిన వాళ్లు కాస్త.. వైలెంట్ గా మారిపోయి పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నారు.
వీరి వల్ల పవిత్రమైన వివాహ బంధం కాస్త రోడ్డున పడింది. ఇటీవల పెళ్లిళ్లు చేసుకుని కొంత మంది.. భర్తకు తెలియకుండా భార్య, భార్యకు తెలియకుండా భర్త వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు.
పడక సుఖం కోసం ఎంతకైన తెగించేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సమాజంలో ఇటీవల వివాహేర సంబంధాలు మరీ ఎక్కువగా మారిపోయాయి. ఈ క్రమంలో ఈ వివాహేతర సంబంధాల ధోరణిపై గ్లీడెన్ అనే సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించింది.
చాలా మంది ఇటీవల పెళ్లి అయ్యాక కూడా పక్క చూపులు చూస్తున్నారని గ్లీడెన్ సంస్థ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ఎఫైర్ ల విషయానికి వస్తే.. టెకీ హబ్ బెంగళూరు మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత.. ముంబై, కోల్కతా, ఢిల్లీ, పుణె నగరాలు వరుసగా ఉన్నాయని తెలిపింది.
ముఖ్యంగా సమాజంలో ఐటీ, వైద్య రంగరాల్లో ఉన్న వారు ఎక్కువగా వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారని ఈ డేటింగ్ యాప్ తమ నివేదికలో తెలిపింది. ముఖ్యంగా సమాజంలో డైవర్స్, కుటుంబ కలహాల మూలంగా ఈ వివాహేతర సంబంధాలు ఎక్కువయ్యాయని ఈ డేటింగ్ యాప్ తెలిపింది.
వృత్తిపరమైన ఒత్తిళ్లు, కుటుంబానికి తగినంత సమయం కేటాయించలేకపోవడం, భాగస్వామి అవసరాలను పట్టించుకోకపోవడం వంటి కారణాల వల్లే చాలా మంది పెళ్లి తర్వాత కూడా పక్క చూపులు చూస్తున్నారని ఈ సంస్థ వెల్లడించింది.
మరోవైపు ఈ ధోరణిపై నిపుణులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలే ఇటీవల భార్య భర్తల గొడవలు, హత్యలు సమాజంలో వివాహ వ్యవస్థను ప్రశ్నార్థకం చేశాయి. మరోవైపు ఈ పడక సుఖం కోసం చాలా మంది ఈ విధంగా తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లి లేని రోగాల్ని కొనితెచ్చుకుంటున్నారని నిపుణులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికైన యువతీ, యువకులు కాస్త మెచ్చూర్ గా ఆలోచించి.. లైఫ్ ను సీరియస్ గా తీసుకొవాలని చెప్తున్నారు. ఈ గ్లీడెన్ సర్వే రిపోర్టు ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిపై చాలా మంది టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు.