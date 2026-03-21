49 Year Mother Married: 49 ఏళ్ల తల్లికి పెళ్లి చేసిన కూతురు.. కథ వింటే సినిమా కన్నా గొప్పగా అనిపించడం ఖాయం..!

Daughter Gets Mother Married ఒక మహిళ జీవితంలో వచ్చిన కష్టాలను జయించి, తన జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించిన కథ ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ కథలో ఒక తల్లి తన కూతురి కోసం ఎంతో త్యాగం చేసి, చివరికి తనకోసం కూడా జీవించడం నేర్చుకుంది.
పూజా భట్నాగర్ అనే యువతి తన తల్లి కథను పంచుకుంది. ఆమె తల్లి ఒక కష్టమైన వివాహ జీవితాన్ని వదిలి బయటకు వచ్చింది. ఆ సమయంలో పూజా చిన్నపాప. కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల పూజాను తన నానమ్మ దగ్గర ఉంచి, తల్లి పెద్ద నగరానికి వెళ్లి పని చేయడం ప్రారంభించింది. మొదట చిన్న ఉద్యోగంతో మొదలుపెట్టి, క్రమంగా కష్టపడి తనకంటూ ఒక వ్యాపారాన్ని స్థాపించింది. ఫర్నిచర్, డెకర్ రంగంలో తన ప్రతిభతో మంచి స్థాయికి చేరుకుంది.
తల్లి-కూతురు ఇద్దరూ దూరంగా ఉన్నా, వారి మధ్య ఉన్న అనుబంధం మాత్రం ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. పూజా చదువులో ముందుకు వెళ్లి, తర్వాత విదేశాలకు వెళ్లి ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేసింది. తల్లి తన జీవితాన్ని కష్టపడి నిర్మించుకుంటూ, కూతురికి మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చింది.
ఇలా సంవత్సరాలు గడిచాయి. 49 సంవత్సరాల వయస్సులో, ఆమె జీవితంలో ఒక కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. అతనికి కూడా ఆమె లాంటి అనుభవాలే ఉండటం వల్ల ఇద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం గురించి తల్లి తన కూతురితో మాట్లాడినప్పుడు, పూజా వెంటనే ఆమెను ప్రోత్సహించింది.
పూజా విదేశం నుంచి వచ్చి, తన తల్లి పెళ్లిని ఎంతో సాదాసీదాగా, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నిర్వహించింది. చిన్న వేడుకగా జరిగిన ఈ వివాహం అందరినీ భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. తల్లి జీవితంలో వచ్చిన ఈ కొత్త మార్పు చూసి పూజా ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
ఇప్పుడు పూజా తన కొత్త తండ్రితో కూడా మంచి సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ కథ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయి, చాలా మంది ఈ తల్లి ధైర్యాన్ని, కూతురు మద్దతును ప్రశంసిస్తున్నారు.