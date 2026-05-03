DA Bumper Hike: డీఏ బంపర్ పెంపు… ఏకంగా 11% హైక్.. ఎప్పుడు తెలుసా..?

DA Bumper Hike:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే ముఖ్యమైన భత్యాలలో ఒకటి డియర్నెస్ అలవెన్స్. ఇది ఉద్యోగుల జీవన వ్యయాన్ని తగ్గించడానికి, ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. అంటే, మార్కెట్లో ధరలు పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగుల జీతంలో కూడా కొంత పెంపు ఉండేలా డీఏ ఉపయోగపడుతుంది.
ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏను 58% నుంచి 60%కి పెంచింది. ఈ పెంపు జనవరి 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల లక్షలాది కేంద్ర ఉద్యోగులు మరియు పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి లాభం కలిగింది. సాధారణంగా డీఏను సంవత్సరానికి రెండు సార్లు సవరించడం జరుగుతుంది. ఒకసారి జనవరిలో, మరొకసారి జూలైలో పెంపు ప్రకటిస్తారు.
డీఏ పెంపు నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ముఖ్యంగా ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI) అనే సూచికను ఉపయోగిస్తారు. ఇది దేశంలో ధరల మార్పులను సూచిస్తుంది. ధరలు పెరిగితే DA కూడా పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఉద్యోగులకు కొంత ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది.
గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో డీఏ ఎలా పెరిగిందో చూస్తే ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 2021 సంవత్సరంలో ఒకేసారి 11% పెంపు జరిగింది. ఇది 7వ వేతన సంఘం కాలంలో అత్యధిక పెంపుగా గుర్తింపు పొందింది. అప్పట్లో DA 17% నుంచి 28%కి పెరిగింది. ఇది ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.
ఆ తర్వాత కూడా DA క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. 2022లో 34%, 38%గా పెరిగింది. 2023లో 42%, 46%గా మారింది. 2024లో 50%ను దాటి 53%కు చేరింది. 2025లో 55%, 58%గా పెరిగి, ఇప్పుడు 2026లో 60%కు చేరుకుంది. ఇలా ప్రతి సంవత్సరం కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉద్యోగులకు సహాయం చేస్తోంది.
డీఏ పెంపు వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా రిటైర్డ్ పెన్షనర్లు కూడా లాభపడతారు. పెన్షనర్లకు దీనిని డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) అంటారు. ఇది కూడా DAలాగే పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచుతుంది. దీంతో వారి జీవన వ్యయం కొంత తగ్గుతుంది.
డీఏ ఉద్యోగి జీతంలో ఒక భాగంగా ఉంటుంది. ఇది ప్రతి నెల జీతంతో పాటు ఇవ్వబడుతుంది. అయితే DAపై ఆదాయపు పన్ను కూడా వర్తిస్తుంది. అంటే ఇది పూర్తిగా పన్ను నుంచి మినహాయింపు కాదు. ఉద్యోగులు తమ ITRలో డీఏ వివరాలను చూపించాలి.
ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే డీఏ మొత్తం ఉద్యోగి పనిచేసే ప్రదేశాన్ని బట్టి కూడా మారవచ్చు. నగరాల్లో జీవన వ్యయం ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడ పని చేసే వారికి కొంచెం ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇది తక్కువగా ఉండవచ్చు.