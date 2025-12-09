School Holidays: విద్యార్ధులకు పండగ లాంటి వార్త .. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..

School Holidays December 10 & 11: విద్యార్ధులకు మరోసారి అదిరిపోయే శుభవార్తు. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
డిసెంబర్ లో పిల్లలకు దాదాపు క్రిస్మస్, వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా పండగ సెలవులు వుండన్నాయి. వాటితో పాటు అనుకోకుండా ఈ నెల 10, 11న సెలవులు ఉండనున్నాయి.
ఈ నెల 10వ తేదితో పాటు 11వ తేదిన తెలంగాణలో పంచాయితీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోలింగ్ కేంద్రాలున్న స్కూళ్ల పరిధిలో సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఈ సందర్బంగా జిల్లా కలెక్టర్లు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఎక్కడ ఏ ఎన్నికలు జరిగినా.. ఆయా ప్రాంతాల్లోని కమ్యూనిటీ హాళ్లతోపాటు స్కూళ్లలో పోలింగ్ నిర్వహించడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అందుకే ఆయా రోజుల్లో పోలింగ్ జరిగే స్కూల్లు లేదా కాలేజీలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి.
పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో 11న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, కార్మికులకు జీతంతో కూడిన సెలవు ఇవ్వాలని పోలింగ్ జరిగే జిల్లాల్లోని కలెక్టర్లు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
రెండో దశ పోలింగ్ జరిగే 14న ఆదివారం ఉండనుంది. ఈ నెల 13న రెండో శనివారం కూడా ప్రభుత్వ సెలవు దినాలు ఉన్నాయి. ఆయా రోజుల్లో మాములుగా స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది.
మరోవైపు మూడో దశ పోలింగ్ జరిగే 17వ తేదితో పాటు అంతకు ముందు 16వ తేది కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వనున్నట్టు ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు.