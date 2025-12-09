English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  School Holidays: విద్యార్ధులకు పండగ లాంటి వార్త .. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..

School Holidays: విద్యార్ధులకు పండగ లాంటి వార్త .. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..

School Holidays December 10 & 11: విద్యార్ధులకు మరోసారి అదిరిపోయే శుభవార్తు. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 
1 /6

డిసెంబర్ లో పిల్లలకు దాదాపు క్రిస్మస్, వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా పండగ సెలవులు వుండన్నాయి. వాటితో పాటు అనుకోకుండా ఈ నెల 10, 11న సెలవులు ఉండనున్నాయి. 

2 /6

ఈ నెల 10వ తేదితో పాటు 11వ తేదిన తెలంగాణలో పంచాయితీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోలింగ్ కేంద్రాలున్న స్కూళ్ల పరిధిలో సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఈ సందర్బంగా జిల్లా కలెక్టర్లు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 

3 /6

ఎక్కడ ఏ ఎన్నికలు జరిగినా.. ఆయా ప్రాంతాల్లోని కమ్యూనిటీ హాళ్లతోపాటు స్కూళ్లలో పోలింగ్ నిర్వహించడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అందుకే ఆయా రోజుల్లో పోలింగ్ జరిగే స్కూల్లు లేదా కాలేజీలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి.

4 /6

పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో 11న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, కార్మికులకు జీతంతో కూడిన సెలవు ఇవ్వాలని పోలింగ్ జరిగే జిల్లాల్లోని  కలెక్టర్లు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 

5 /6

రెండో దశ పోలింగ్ జరిగే 14న ఆదివారం ఉండనుంది. ఈ నెల 13న రెండో శనివారం కూడా ప్రభుత్వ సెలవు దినాలు ఉన్నాయి. ఆయా రోజుల్లో మాములుగా స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది. 

6 /6

మరోవైపు మూడో దశ పోలింగ్ జరిగే 17వ తేదితో పాటు అంతకు ముందు 16వ తేది కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వనున్నట్టు ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు.   

