School Holiday: విద్యార్థులకు పండగో.. రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

December 3 School Holiday: విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త. రేపు డిసెంబర్ 3 బుధవారం కూడా స్కూళ్లకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. 2025 డిసెంబర్ నెలలో స్కూల్లకు భారీగానే సెలవులు రానున్నాయి. ప్రధానంగా దిత్వా తుఫాను నేపథ్యంలో ఏపీలోని కొన్ని జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
దిత్వా తుఫాను విజృంభిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీతో పాటు తమిళనాడు, శ్రీలంకపై దీని ప్రభావం ఉంది. ప్రధానంగా శ్రీలంకలో ఎమర్జెన్సీ విధించే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. కొన్ని లక్షలాదిమంది నిరాశ్రయులు అయ్యారు. తమిళనాడు కూడా దీని ప్రభావం ఉంది.
ఏపీలోనే పలు జిల్లాలో కూడా స్కూళ్లకు దిత్వా తుఫాను ప్రభావం వల్ల సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే తాజాగా మరో బిగ్ డేట్ వచ్చింది. 2025 డిసెంబర్ 3వ తేదీన స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. తుఫాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు.
ప్రధానంగా తిరువల్లూరు, చెంగల్పట్టు ,కాంచీపురం, చెన్నై సహా పలు జిల్లాలో స్కూళ్లకు సెలవు ఈరోజు కూడా ప్రకటించారు. అయితే రేపు కూడా ఈ తుఫాను ఎఫెక్ట్ కొనసాగడంతో స్కూళ్లకు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.
దిత్వా తుఫాను ప్రభావం వల్ల శ్రీలంకతో పాటు తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు, తిరువాళ్లూరుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు స్కూళ్లు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే కన్యాకుమారిలో కూడా పలు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.
కన్యాకుమారి ప్రాంతాల్లో కొట్టర్ పెరలయ అనే స్థానిక పండుగ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది స్థానికంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే పండుగ. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతంలోని ప్రధాన స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. రేపు డిసెంబర్ మూడో తేదీ స్కూళ్లతోపాటు ఈప్రాంతంలో కాలేజీలకు కూడా సెలవు రానుంది
రేపు తిరువన్నమలై జిల్లాకు కూడా సెలవు ప్రకటించారు. ఆరోజు కార్తీకదీపం సందర్భంగా ఈ పాఠశాలలు కళాశాలలకు, స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నారు. ఇక మొత్తంగా డిసెంబర్ 10 నుంచి 23వ తేదీ వరకు పరీక్షలు కూడా ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ప్రశ్న పత్రం కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
దిత్వా తుఫాను ప్రభావంతో స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చాయి. శ్రీలంక పూర్తిగా జలమయం అయింది. ఇక తమిళనాడులోని పలు జిల్లాలో తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ బాగానే ఉంది. దీంతో పాటు ఏపీలోని తిరుపతి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆ ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు కూడా ప్రకటించారు.