December 31 School Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి ఎగిరి గంతేసే వార్త. స్కూళ్లకు డిసెంబర్ 31వ తేదీ కూడా సెలవు ప్రకటించారు. ప్రధానంగా ఇప్పటికే క్రిస్మస్ హాలిడేస్ కూడా ప్రకటించారు. 24వ తేదీ నుంచి ఈ సెలవులు ప్రారంభమవుతున్నాయి. క్రిస్మస్ తో పాటు బాక్సింగ్ డే డిసెంబర్ 25 ,26 రెండు రోజుల స్కూల్లకు అధికారిక సెలవు ఉంది. అయితే క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు మాత్రం 2026, 2వ తేదీ వరకు స్కూళ్లు బంద్ ఉండనున్నాయి.
విద్యార్థులకు స్కూలుకు సెలవు వచ్చిందంటే ఎగిరి గంతేసే వార్త అనే చెప్పవచ్చు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే స్కూళ్లకు క్రిస్మస్ సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. 24వ తేదీ నుంచి సెలవులు రానున్నాయి. దీంతో పాటు ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు కూడా ఈ క్రిస్మస్ సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు.
క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు 24వ తేదీ నుంచి కొత్త ఏడాది 1వ తేదీ వరకు స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది. అయితే ఇతర స్కూళ్లకు మాత్రం 24వ తేదీ నుంచి క్రిస్మస్ ,26 బాక్సింగ్ డే రోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నారు. అయితే ఈ స్కూళ్లకు డిసెంబర్ 31వ తేదీ కూడా సెలవులు ప్రకటిస్తున్నట్లు సమాచారం
ఇంకా దీనిపై ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చేయలేదు కానీ తిరువనంతపురంలో శివగిరి జిల్లా లో స్కూళ్లకు డిసెంబర్ 31 సెలవు ప్రకటించారు. కలెక్టర్ అధికారిక ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు. అన్ని విద్యాసంస్థలు బంద్ ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా శివగరి 93 ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు . చీరాయింకిజు, వారకాల తాలూక ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది
30 నుంచి జనవరి 1వ తేదీ వరకు ఈ శివగిరి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులు ఇక్కడికి చేరుకొని పాల్గొంటారు. ఈ నేపథ్యంలో స్కూలుకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నారు. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మస్ సెలవులు క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు దాదాపు 8 రోజులు రానున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 31వ తేదీ కూడా అందులోనే కవర్ అయిపోతుంది. అయితే ఇతర ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు మాత్రం 24వ తేదీ నుంచి ప్రకటించనున్నారు.డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. ఆ మరుసటి రోజు డిసెంబర్ 26 బాక్సింగ్ డే ఈరోజు కూడా విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నారు.