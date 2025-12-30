English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tomorrow School Holiday: రేపు బుధవారం డిసెంబర్ 31న స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..!

Tomorrow Holiday : 2025 సంవత్సరానికి చివరి రోజు అయిన డిసెంబర్ 31.. చాలామంది సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు..తల్లిదండ్రుల్లో ఒక ప్రశ్న మొదలయి ఉండొచ్చు. అదేమిటంటే.. డిసెంబర్ 31న స్కూళ్లకు సెలవా? లేక స్కూల్‌కు వెళ్లాలా..అన్న ప్రశ్న చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జనవరి ఒకటి తో పాటు రేపు కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.
 
అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా డిసెంబర్ 31న స్కూళ్లు బంద్‌గా ఉంటాయని అధికారులు ప్రకటించారు. పిల్లల ఆరోగ్య భద్రత దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.  

అయితే అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండవు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో డిసెంబర్ 31న స్కూళ్లు పనిచేస్తాయి. కానీ చలి ప్రభావం తగ్గించేందుకు స్కూల్ టైమింగ్స్‌ను మార్చారు. అక్కడ స్కూళ్లు ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల వరకు మాత్రమే నడుస్తాయి. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి.  

ఇదిలా ఉండగా, ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్, రాజస్థాన్, హర్యానా, కేరళ వంటి రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే ఇది అన్ని స్కూళ్లకు వర్తించదు. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూళ్లు తమ నిర్ణయాల ప్రకారం పనిచేసే అవకాశం ఉంది.

కాబట్టి తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తమ పిల్లల స్కూల్‌కు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. స్కూల్ యాజమాన్యం లేదా స్థానిక విద్యాశాఖ ఇచ్చే నోటీసులను తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలలో చాలా స్కూల్లు కేవలం రేపు హాఫ్ డే మాత్రమే.. జరగనున్నాయి అని తెలియజేశాయి. ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలలో హాఫ్ డే కూడా ఆ స్కూల్ యజమాన్యం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది.

