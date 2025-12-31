Gold Rate Today: అస్సలు ఊహించలేదు.. రూ. 27000 తగ్గిన బంగారం వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

December 31st Gold- Silver Rate Today: బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ ఊరట కలిగించే వార్త ఇది. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు వరుసగా రెండో రోజూ గణనీయంగా తగ్గాయి. కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే తులం బంగారం ధర దాదాపు రూ.6 వేల వరకు పడిపోవడం గోల్డ్ లవర్స్ను ఆనందంలో ముంచెత్తుతోంది. ఇదే సమయంలో వెండి ధర కూడా భారీగా కరెక్షన్కు లోనవుతూ కిలోకు రూ.27 వేల వరకు తగ్గింది. ఇటీవల రోజురోజుకూ కొత్త గరిష్ఠాలను తాకిన లోహాల ధరలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వెనక్కి రావడం మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీస్తోంది.
గత కొద్ది వారాలుగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, డాలర్ విలువలో మార్పులు, జియోపాలిటికల్ టెన్షన్ల కారణంగా బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ నెలలో అయితే గోల్డ్ రేట్లు రోజుకో కొత్త రికార్డు నమోదు చేశాయి. గత 10 రోజుల పాటు బంగారం ధరలు ఎలాంటి బ్రేక్ లేకుండా ఎగబాకడం వినియోగదారులను ఆందోళనకు గురి చేసింది. అయితే డిసెంబర్ 29 మధ్యాహ్నం నుంచి పరిస్థితి మారింది. లాభాల స్వీకరణకు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపడంతో ధరలు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి.
డిసెంబర్ 30న ఒక్కరోజులోనే తులం బంగారం ధర రూ.3 వేలకుపైగా తగ్గగా, డిసెంబర్ 31న మరోసారి అదే స్థాయిలో క్షీణించింది. ఫలితంగా రెండు రోజుల్లోనే మొత్తం తగ్గుదల రూ.6 వేల మార్క్ను దాటింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర తులానికి రూ.3,050 తగ్గి రూ.1,36,200 స్థాయికి చేరింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర కూడా రూ.2,800 మేర తగ్గి తులానికి రూ.1,24,850 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వెండి విషయానికి వస్తే పరిస్థితి మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇటీవల బంగారాన్ని మించి లాభాలు ఇచ్చిన వెండి ఇప్పుడు భారీ కరెక్షన్ను చూస్తోంది. రెండు రోజుల్లోనే కిలో వెండి ధర రూ.27 వేల వరకు పడిపోయింది. డిసెంబర్ 30న రూ.4 వేల తగ్గిన వెండి, ఈరోజు మరో రూ.23 వేల వరకు దిగివచ్చింది. దీంతో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,58,000 వద్ద స్థిరపడింది. లాభాల స్వీకరణే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మాత్రం భిన్నమైన దృశ్యం కనిపిస్తోంది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక్కరోజులోనే ఔన్సుకు 43 డాలర్లకు పైగా పెరిగి 4,370 డాలర్లకు చేరింది. అలాగే స్పాట్ వెండి ధర కూడా 6 శాతానికి పైగా పెరిగి ఔన్సుకు 75.58 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు ఇంకా ఎంతవరకు కరెక్షన్ చూపుతాయన్నది వేచి చూడాల్సిన అంశమే. అయితే ప్రస్తుతం బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.