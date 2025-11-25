December Bank Holidays 2025: ఆర్బీఐ జారీ చేసిన సెలవుల ప్రకారం బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే డిసెంబర్ నెలలో ఏకంగా 15 రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇది ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కో విధంగా ఉండవచ్చు. ఆయా స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా బ్యాంకులు సెలవులు ఉంటాయి. దీంతో పాటు ప్రతి ఆదివారాలు.. రెండో, నాలుగో శనివారం కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. డిసెంబర్ బ్యాంకు సెలవుల జాబితా తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్లో బ్యాంకులు ఏకంగా 15 రోజులపాటు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇందులో ప్రతి ఆదివారాలు.. రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు కొన్ని స్థానిక పండుగల ఆధారంగా కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇది ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కో విధంగా సెలవులు జాబితా ఉంటుంది.
డబ్బులు విత్డ్రా.. డిపాజిట్ చేయాలంటే కచ్చితంగా బ్యాంకు బ్రాంచీలకు వెళ్లాలి. దీనితోపాటు చెక్కు క్లియరెన్స్ కూడా బ్యాంకు బ్రాంచ్ లకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే బ్యాంకులు ఓపెన్ ఉన్నాయా? లేదా ?అని తెలుసుకొని వెళ్లాలి లేకపోతే ఖాతాదారులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది.
డిసెంబర్ ఒకటో తేదీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. గోవాలో 2, 3వ తేదీ సెయింట్ ఫ్రాన్సిక్ జేవియర్ ఫీస్ట్ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక టోంగాను నింజేన్ సంగమా డే సందర్భంగా మేఘాలయలో 3, 12వ తేదీ బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
డిసెంబర్ 18వ తేదీ గురు ఘాసిదాస్ జయంతి సందర్భంగా మేఘాలయలు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. డిసెంబర్ 19 ఆ రోజు లిబరేషన్ డే సందర్భంగా గోవాలో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. 24వ తేదీన తెలంగాణ, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా బంద్ ఉంటాయి ఆరోజు క్రిస్మస్ ఈవ్ ఉంటుంది.
డిసెంబర్ 25వ తేదీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలవు దినం. ఆ రోజు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, స్కూలు కూడా బంద్ ఉంటాయి. ఇక డిసెంబర్ 26వ తేదీ మేఘాలయ, మిజోరం, తెలంగాణ, క్రిస్మస్ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆరోజు క్రిస్మస్ బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్.
డిసెంబర్ 26వ తేదీ షాహిద్ ఉద్ధం సింగ్ జయంతి సందర్భంగా హర్యానాలలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక్కడ డిసెంబర్ 27వ తేదీ హర్యానా, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో బంద్ ఎందుకంటె ఆరోజు గురు గోవింద్ సింగ్ జయంతి ఉంది. డిసెంబర్ 31వ తేదీ ఏడాది చివరిరోజు బ్రేక్ రానుంది. కాబట్టి మిజోరం, మణిపూర్ లో బ్రేక్
ఇక బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా కానీ ఏటీఎం సర్వీస్ లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. దీంతో పాటు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు కూడా పనిచేస్తాయి. చెక్ బుక్, పాస్ బుక్ అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తే బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిందే. డీడీ, ఓవర్ ది కౌంటర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కచ్చితంగా ఈ బ్యాంకులు సెలవులు ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు పడతారు.