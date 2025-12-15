English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lucky Zodiac: ఈ వారం.. 4 రాశులవారిపై కనక వర్షం!

Lucky Zodiac: ఈ వారం.. 4 రాశులవారిపై కనక వర్షం!

Lucky Zodiac Signs: డిసెంబర్‌ కొత్త వారంలో రెండు అద్భుతమైన గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో తెలుసుకోండి.

Lucky Zodiac Signs News: ఈ రోజు నుంచి డిసెంబర్ కొత్త వారం ప్రారంభమైంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ధనుస్సు రాశిలో కుజుడు, సూర్యుడి కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీని కారణంగానే ఆదిత్య మంగళ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగంతో ఈ వారం కొన్ని రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
 
కుజుడు, సూర్యుడి సంయోగంతో ఏర్పడే ఆదిత్య మంగళ యోగంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ వారం అద్భుతమైన అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఈ సమయం చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు కెరీర్‌ పరంగా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ కొత్త వారం అదృష్టం పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.  

ఈ కొత్త వారం సింహ రాశివారికి చాలా కలిసి వస్తుంది. వీరికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో సూర్యుడి ప్రభావంతో గణనీయమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు పిల్లల నుంచి అద్భుతమైన వార్తలు కూడా వింటారు. అలాగే కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి.   

ఈ వారం ఏర్పడిన అద్భుతమైన సంయోగంతో మేష రాశివారికి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. కాబట్టి వీరికి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వంతో ముడిపడి ఉన్న రంగాల్లో పనులు చేస్తున్నవారు అదృష్టాన్ని పొంది.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో తండ్రి నుంచి కూడా మంచి శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

ఈ వారం అత్యంత అధికంగా లాభాలు పొందే రాశుల్లో మిథున రాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశివారికి మనోధైర్యం పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా మంచి పనులు చేస్తారు. అలాగే వ్యాపారాల చేసేవారికి భాగస్వాముల నుంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు పెట్టుబడులు చాలా వరకు లాభదాయకంగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.   

డిసెంబర్ కొత్త వారం కన్యా రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. దీని వల్ల వీరికి అనుకున్న పనులు సులభంగా జరుగుతాయి. అలాగే వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కూడా గడుపుతారు. అంతేకాకుండా ఆశించి ప్రాజెక్టులు కూడా సులభంగా సొంతం చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. 

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు. దీనిని జీ న్యూస్‌కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

