Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Flipkart Offer: రూ.10 వేల AC టవర్ ఫ్యాన్ కేవలం రూ.5 వేలకే.. స్టాక్ ఉన్నప్పుడే కొనేయండి!

Flipkart Offer: రూ.10 వేల AC టవర్ ఫ్యాన్ కేవలం రూ.5 వేలకే.. స్టాక్ ఉన్నప్పుడే కొనేయండి!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 08, 2026, 02:48 PM IST|Updated: May 08, 2026, 02:48 PM IST

Deco Cruiser Tower Fan Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Deco Crusier టవర్ ఫ్యాన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన సేల్స్‌లో భాగంగా అత్యంత చీప్ ధరకే పొందవచ్చు. దీని మీద ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Slim Tower Fan1/5

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన సేల్‌లో భాగంగా కొన్ని టవర్ ఫ్యాన్స్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఫ్యాన్స్‌ని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా 20 నుంచి 30 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తోంది. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే చీప్ ధరకే మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

Tower Fan Offers Telugu2/5

Deco Crusier టవర్ ఫ్యాన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన స్లిమ్ డిజైన్‌తో పాటు మోడ్రన్ లుక్‌తో హల్చల్ చేస్తోంది. అద్భుతమైన పోర్టబిలిటీతో రావడం వల్ల అందరూ దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు మొగ్గు చూపుతూ వస్తున్నారు.   

Best Tower Fan Deals3/5

ఇందులో కంపెనీ అత్యంత అద్భుతమైన ఎయిర్ డెలివరీ కోసం శక్తివంతమైన మోటార్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తక్కువ శబ్దంతో పని చేస్తుంది. కాబట్టి నిద్ర పోయినప్పుడు లేదా ఆఫీసులలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. దీంతోపాటు ఇది చాలా తక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడికైనా ఎంతో సులభంగా పట్టుకొని వెళ్లొచ్చు..  

Deco Cruiser Fan News4/5

ఇక ఈ టవర్ ఫ్యాన్ కేవలం 40 వర్డ్స్ విద్యుత్‌తో వస్తోంది. దీనివల్ల తక్కువ కరెంటు ఖర్చు అవుతుంది.. ఎక్కువ గాలి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఒక్క సంవత్సరం పాటు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వారంటీ కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ ఫ్యాన్ మరెన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది.   

Deco Cruiser Tower Fan5/5

ఇక ఈ ఫ్యాన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.9999తో విక్రయిస్తోంది. అయితే దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 35 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.6,494 కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోను కేవల ఇది రూ.5,000 రూపాయలకే పొందవచ్చు.

Tags:
Deco Cruiser Tower Fan
Deco Cruiser Fan News
Tower Fan Price
Deco Cruiser Fan Price

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నీ కాళ్లు మొక్కుతా సారూ.. మా ధాన్యం కొనండి!.. జగిత్యాలలో రైతు ఆవేదన..

నీ కాళ్లు మొక్కుతా సారూ.. మా ధాన్యం కొనండి!.. జగిత్యాలలో రైతు ఆవేదన..

Jagtial News6 min ago
2

PF చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ATM, UPI ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా ఆ రోజు నుంచే.

EPF withdrawals43 min ago
3

బ్రహ్మంగారు చేసిన అద్భుతం! నరికిన చెట్టు తెల్లవారే సరికి లేచి నిల్చుంది..ఎక్కడంటే?

Marella Village Miracle1 hr ago
4

తమిళనాడు గవర్నర్ అర్లేకర్ మాములు వ్యక్తి కాదు.. బాషా లెవల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉందిగా..

Tamil Nadu government1 hr ago
5

జైళ్ల సంస్కరణల్లో తెలంగాణ నంబర్ 1.. దేశంలోనే టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన మన రాష్ట్రం..!!

imprisonment1 hr ago