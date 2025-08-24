Postal scholarship: విద్యార్థులకు లక్కీఛాన్స్...పోస్టాఫీస్ నుంచి రూ. 6,000 స్కాలర్ షిప్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!!

Deen Dayal Sparsh Yojana Scholarship: విద్యార్థులకు బిగ్ గుడ్ న్యూస్. పోస్టాఫీస్ నిర్వహిస్తున్న దీన్ దయాళ్ స్పర్శ్ యోజన స్కాలర్ షిప్ కోసం దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురూ అయ్యింది. ఈ స్కీమ్ ప్రతి ఏడాది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను గుర్తించి వారికి ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ చేపట్టింది.
6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్ షిప్ కు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు అని చెప్పవచ్చు. చరిత్ర, సైన్స్, క్రీడలు, సామాజిక శాస్తం, సాధారణ జ్నానం వంటి అంశాలపై పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. స్టాంపులు సేకరించడం, అధ్యయనం చేయడం వాటి ప్రాముఖ్యతను పోత్సహించడం ఈ పోటీ పరీక్ష ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
2025-26 విద్య సంవత్సరానికి గాను ఈ స్కాలర్ షిప్ కింద ఎంపికైన విద్యార్థులకు ప్రతినెలా రూ. 500 నుంచి ఏటా రూ. 6వేలు అందుతాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 40 మందిని సెలక్ట్ చేస్తారు. ప్రతి జోన్ నుంచి ఇద్దరు విద్యార్థులు ఈ ఛాన్స్ పొందుతారు.
దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే విద్యార్థులు www.indiapost.gov.in వెబ్ సైట్ ను సందర్శించి దరఖాస్తును ఆన్ లైన్ లో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు విధానం, అర్హతలు, ఇతర వివరాలకు అదే వెబ్ సైట్లో అన్ని వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ స్కీమ్ ద్వారా విద్యార్థుల ప్రతిభను వెలికితీయడంతోపాటు వారి చదువులకు అవసరమైన ఆర్థిక సాయం కూడా అందిస్తామని పోస్టల్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ స్కీమ్ వల్ల ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు విద్యలో రాణించే ఛాన్స్ లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దీంతోపాటు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ చదువులో ప్రతిభ కనబరిచే విద్యార్థుల కోసం పీఎం యంగ్ అచీవర్స్ స్కాలర్ షిప్ అవార్డ్ స్కీం ఫర్ వైబ్రంట్ ఇండియా అనే స్కీమ్ ను కూడా నిర్వహిస్తుంది.
ఇది పాఠశాల, కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహించే స్కీమ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో 9, 10 తరగుతుల విద్యార్థులకు ఏటా రూ. 75 వేల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. ఇక ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో ప్రతిభ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు. చదువుకునేందుకు లక్షల ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంతోపాటు ఏఐ వంటి స్కీల్స్ నేర్చుకుంటే వచ్చే అవకాశాలను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుంటే వారి కెరీర్ లో వేగంగా రాణించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులకు కావాల్సిందల్లా కష్టపడి చదవడం.