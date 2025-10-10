Deepavali 2025: శుభకార్యాల్లో ఇంటికి తోరణాలు ఎందుకు కడతారో తెలుసా? అసలు రహస్యం ఇదే!

Deepavali Thoranam: హిందువుల ఇళ్లలో పూజ అయినా, కార్యక్రమం అయినా లేదా దీపావళి వంటి పండుగ అయినా, ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద తోరణం కట్టడం ఆచారం. ఈ తోరణాన్ని ఇంటి తలుపు వద్ద కట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో మీకు తెలుసా? దీని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం..
హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం పూజలు, జపాలతో పాటు, వాస్తు శాస్త్రంలోని కొన్ని నియమాలను పాటించడం అవసరమని భావిస్తారు. ఉదాహరణకు ఇంటిలోని కొన్ని సంప్రదాయాలు హిందువుల ఇండ్లలో సంవత్సరాలుగా పాటిస్తున్నారు. పండుగల సమయంలో ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి దండ కట్టడం కూడా సంప్రదాయాలలో ఒకటి.
ఏదైనా శుభ సందర్భం లేదా పండుగ సమయంలో, ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి మామిడి తోరణాలు కట్టడం ఆచారంగా వస్తుంది. ఈ సంప్రదాయం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం అందాన్ని పెంచడమే కాకుండా, ఇది కొన్ని ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది.
ప్రతికూలతను దూరంగా ఉంచుతుంది: ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన దండ అందంగా కనిపించడమే కాకుండా ప్రతికూల శక్తి నుండి రక్షిస్తుంది. మామిడి ఆకులతో పాటు, బంతిపూలను వేలాడదీయంతో ఇంటి నుండి ప్రతికూల శక్తిని తరిమికొట్టడమే కాకుండా మనస్సును ప్రశాంతపరుస్తుంది.
అందాన్ని పెంచుతుంది: ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద మామిడి ఆకులు, బంతిపూల దండను కట్టడం వల్ల దాని అందం పెరుగుతుంది. ఈ దండ సానుకూలతను ఆకర్షిస్తుంది. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం అందాన్ని చూసి, ప్రజలు సంతోషకరమైన మనస్సుతో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారు.
ఆనందానికి చిహ్నం: హిందూ మతంలో ప్రతి పండుగకు దండ కట్టడం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. అంతేకాకుండా, ప్రత్యేక సందర్భాలలో కూడా ఇంటి ప్రధాన ద్వారం మీద దండను ఏర్పాటు చేసే సంప్రదాయం ఉంది. దండను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పండుగ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
ఇంటి వాస్తు మెరుగుదల: తోరణం గురించి అత్యంత ప్రత్యేకమైన విషయం ఏమిటంటే, దానిని కట్టడం ద్వారా, ఇంటి వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే, తోరణం కట్టడం ద్వారా, దేవతలు, దేవతలు సంతోషంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారని నమ్ముతారు.
