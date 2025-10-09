Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!

Raja yoga for Diwali: దివ్వెల పండగ ..వెలుగుల పండగ అయిన దీపావళి అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దలకు అందరికీ ఎంతో ఇష్టం. ఈ దీపావళి నుండే కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగం స్టార్ట్ అవుతోంది. దీని ద్వారా, అదృష్టం చేతులు కలుపుతుంది. సంపద అమాంతం పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి: బృహస్పతి, శుక్రుల ప్రభావంతో, మీరు చేపట్టే అన్ని పనులు విజయాన్ని తీసుకొస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
మేష రాశి: ఈ దీపావళి నుంచి మేష రాశి వారికి ఆర్థికంగా లాభాలను అందించబోతుంది. వృత్తిపరమైన విజయాన్ని అందుకుంటారు. అదృష్టం మీతోనే ఉండబోతుంది. మీరు ఏ పని చేసినా, మీకు దృఢ సంకల్పం, చిత్త శుద్ధి ఉంటే, మీరు దానిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యుత్తమ సమయం.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక స్థిరత్వం వృత్తిపరమైన పురోగతితో కూడి ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం అని చెప్పాలి. మీరు ఆశావాదం, సృజనాత్మకతను అలవర్చుకోవాలి. మీరు ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే, విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
వృషభ రాశి: ఆర్థికంగా, ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. కానీ వ్యక్తిగత శ్రేయస్సుపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. ఇది సంపద, శ్రేయస్సు, ఆనందాన్ని పెంచే సమయం ఇదే.
సింహ రాశి: దీపావళి నుంచి మీ మాటలకు విలువ పెరుగుతాయి. శ్రేయస్సు, ఆనందంతో నిండిన దీపావళి అవుతుంది. మీ కెరీర్లో వృద్ధి నమోదు అవుతోంది.
గమనిక: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం, హిందూ పంచాంగాల ఆధారంగా మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.