Dipika Padukone: నన్నే ఎందుకు టార్గెట్‌ చేస్తున్నారు? కల్కి వివాదంపై స్పందించిన దీపిక..!

Dipika Padukone On Kalki: కల్కి వివాదంపై గత కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న వార్తలపై బాలీవుడ్ నటి దీపికా పదుకొనే స్పందించారు. స్పిరిట్, కల్కి సీక్వెల్ మూవీస్ నుంచి తనను తొలగించడం పై బాలీవుడ్ నటి స్పందించారు. ఎంతోమంది మగ సూపర్ స్టార్స్‌ చాలా కాలంగా 8 గంటలు పనిచేస్తున్నా తననే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్ నటి దీపిక పదుకొనే 8 గంటల వర్క్ పై స్పందించారు. కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న వార్తలకు ఆమె తెరదించారు. 8 గంటల షిఫ్ట్ చుట్టూ వివాదంపై ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. పురుష నటులు ఎన్నో రోజులుగా కేవలం 8 గంటలు పని చేస్తున్నారు. అందులో కొంతమంది వీకెండ్స్ కూడా పని చేయరు. తనని ఎందుకు టార్గెట్ చేశారని ప్రశ్నించారు.

స్పిరిట్ ,కల్కి 2 నుంచి కూడా తనను ఈ కారణంగానే తొలగించారు. దీనికి కారణం 8 గంటల షిఫ్ట్ అని చెప్పారు. దీపిక తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు అనేకం మౌనంగా ఎదుర్కొన్నానని, చాలామంది ఆమె డిమాండ్లను ప్రొఫెషనల్ కాదు అని అన్నారు. అయితే ఈ నటి ఎట్టకేలకు తాజాగా స్పందించారు.

మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమె ఒక మహిళగా తనకు ఎంతో ఒత్తిడి ఉంటుంది. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో సూపర్ స్టార్స్‌, పురుష సూపర్ స్టార్లు 8 గంటల పని చేస్తున్నారు. కానీ ఎప్పటికీ వార్తల్లో రాలేదు నా పేరు మాత్రమే బయటికి వస్తుంది. నన్నెందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు అని ఆమె ప్రశ్నించారు.

చాలా మంది పురుష నటులు సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు కేవలం 8 గంటల పని చేస్తారు. వీకెండ్స్ లో కూడా పని చేయరు. అస్తవ్యస్తమైన సినీ పరిశ్రమ కొంత క్రమాన్ని నిర్మాణాన్ని కూడా తీసుకురావాలి. దీనికి సమయం కూడా ఆసన్నమైంది అని అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పిరిట్ నుంచి దీపికను తొలగించింది కేవలం ఎనిమిది గంటల షిఫ్ట్ పైనే అనే వార్తలు వచ్చాయి .

ఇక ఇంటర్వ్యూలో దీపిక కొత్తగా తల్లులైన మహిళా నటులు 8 గంటలు పనిచేస్తున్నారు. ఈ వివాదానికి కారణం కేవలం తాను మాత్రమే కాదు. కానీ తనని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారని చెప్పింది. ఎల్లప్పుడు నిశ్శబ్దంగా పోరాటం చేస్తానని పేర్కొంది. ఇక స్పిరిట్ నుంచి తప్పుకున్నప్పటికీ దీపిక మరో రెండు భారీ ప్రాజెక్టులో పని చేస్తోంది.

