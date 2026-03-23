English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Deepika Padukone: దీపిక అదృష్టవంతురాలు.. రణవీర్ సింగ్ పక్కన పడుకుంటుంది..యూట్యూబర్ పోస్ట్ కి దర్శకుడు రిప్లై..!

Ranveer Singh : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ తాజాగా నటించిన ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లు సాధిస్తూ ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ముఖ్యంగా రణవీర్ సింగ్ నటనపై సినీ ప్రముఖులు మరియు అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
 
1 /5

ఇలాంటి సమయంలో ప్రముఖ యూట్యూబర్ మరియు నటుడు హర్ష్ బెనీవాల్ చేసిన ఒక సరదా కామెంట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అతను రణవీర్ నటన చూసి ఎంతో ఆకట్టుకున్నానని చెప్పాడు. అంతేకాదు, రణవీర్ సింగ్‌తో కలిసి జీవిస్తున్న దీపిక పదుకొనే చాలా లక్కీ అని చెప్పి నవ్వులు పూయించాడు.

2 /5

హర్ష్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో రణవీర్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, “దీపికను చూస్తూ ఉంటే జలసి వేస్తోంది. రణవీర్ సింగ్ నటన చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అతనితో మాట్లాడటం, అతని పక్కన పడుకోవడం, అతనితో జీవించడం ఎంత గొప్ప అనుభవమో అనిపిస్తోంది. అందుకే దీపిక చాలా అదృష్టవంతురాలు” అని సరదాగా రాశాడు. ఈ పోస్ట్‌కు దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ కూడా స్పందించి, హర్ష్‌ను అభినందించాడు.

3 /5

ఇక ఇటీవల రణవీర్ సింగ్.. దీపిక పదుకొనే ముంబైలో కలిసి కనిపించారు. లంచ్‌కు వెళ్లిన ఈ జంటను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా చేరుకున్నారు. అభిమానులు రణవీర్‌ను “బబ్బర్ షేర్” అంటూ కేకలు వేయగా, ఈ జంట అభిమానులతో ఫోటోలు తీసుకుని ఆనందం పంచుకుంది.

4 /5

‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ సినిమాలో రణవీర్ సింగ్ జస్కిరత్ సింగ్ రంగి అనే పాత్రలో కనిపించాడు. ఈ పాత్ర ఒక స్పైగా ఎలా ఎదిగాడు అనే కథను చూపిస్తుంది. సినిమాలో యాక్షన్, ఎమోషన్, కథ అన్నీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.  

5 /5

ఈ సినిమాలో అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్ మాధవన్, సంజయ్ దత్ వంటి ప్రముఖులు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా దేశీయంగా సుమారు ₹450 కోట్లను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹750 కోట్లను వసూలు చేసి భారీ హిట్‌గా నిలిచింది.

Next Gallery

