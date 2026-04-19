Deepika Padukone Second Pregnancy: బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ దీపికా పడుకోణె, రణ్వీర్ సింగ్ తమ అభిమానులకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పారు. సెప్టెంబర్ 8, 2024న మొదటి సంతానంగా కూతురు ‘దువా’కు జన్మనిచ్చిన ఈ జంట.. ఇప్పుడు రెండో బేబీ రాకను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ వార్త ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పడుకోణె, హీరో రణ్వీర్ సింగ్ జంట రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని వాళ్లిద్దరూ సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ ద్వారా ప్రకటించారు. తమ మొదటి కూతురు దువా చేతిలో ఉన్న ఒక ఫొటోను షేర్ చేసి ఈ గుడ్న్యూస్ చెప్పారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీంతో అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు దీపికా, రణ్వీర్ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
ధురంధర్ 2 తో భారీ పాన్ ఇండియా హిట్ కొట్టాడు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్. దీపికా, రణ్వీర్ సింగ్ 2018 నవంబర్ 14న ఇటలీలోని లేక్ కోమోలో అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. దీపికా కుటుంబ సంప్రదాయమైన కొంకణి, రణ్వీర్ కుటుంబ సంప్రదాయమైన సింధీ పద్ధతుల్లో వీరి వివాహం జరిగింది.
2013లో 'గోలియోం కీ రాస్లీలా రామ్-లీలా' సినిమా సెట్లో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ మొదలైంది. చాలా ఏళ్లు డేటింగ్ చేసిన తర్వాత.. 2015లో సీక్రెట్గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. 2018లో పెళ్లితో తమ బంధాన్ని అధికారికం చేశారు.
ఇటీవల ధురంధర్ సక్సెస్పై అందరూ మాట్లాడినా భర్త సినిమా గురించి దీపికా మాట్లాడలేదు, అభినందించలేదని విమర్శలు వచ్చాయి. దీపికా, రణ్వీర్ మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని కూడా బాలీవుడ్లో రూమర్స్ వినిపించాయి. ఇప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటనతో అలాంటిదేమి లేదని.. వాళ్లు హ్యాపీగానే ఉన్నట్టు డైరెక్ట్గానే క్లారిటీ ఇచ్చేసారు.
రెండో ప్రెగ్నెన్సీ కారణంగా దీపికా తన కెరీర్ ప్లానింగ్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఆమె నాగ అశ్విన్ ‘కల్కి 2’, సందీప్ రెడ్డి వంగా ‘స్పిరిట్’ ప్రాజెక్టుల నుంచి తప్పుకుంది. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబోలో రాబోతున్న ‘రాకా’ సినిమాలో దీపికా పడుకోణె హీరోయిన్గా నటిస్తుంది.