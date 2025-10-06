English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Belly Fat Loss: దీపికా పదుకొనే ట్రైనర్ ఇచ్చిన 5 సూపర్ టిప్స్..జిమ్‌కి వెళ్లకుండా పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోండిలా..!

Deepika Padukone Trainer: బిజీ జీవితంలో జిమ్‌కి వెళ్లడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. కానీ ఫిట్‌గా ఉండడం మాత్రం చాలా ముఖ్యం. ఈ విషయాన్ని బాలీవుడ్ స్టార్.. దీపికా పదుకొణె ట్రైనర్ యాస్మిన్ కరాచీవాలా చెబుతోంది. ఆమె చెప్పిన ఈ no-gym abs workout ఎవరైనా ఇంట్లోనే సులభంగా చేయగలరు. ఎలాంటి పరికరాలు అవసరం లేదు. క్రమంగా చేస్తే పొట్ట కొవ్వు తగ్గి.. బాడీ షేప్ మెరుగుపడుతుంది.
మీరు నేల మీద పడుకుని.. మోకాళ్లను వంచి..చేతులను తల వెనక ఉంచండి.తర్వాత నెమ్మదిగా మీ పై భాగాన్ని పైకి లేపండి.‌ఇది upper abs‌కి మంచి వ్యాయామం అవుతుంది.  

నెలమీద పడుకుని, మోకాళ్లను ఛాతీ వైపు తీసుకురండి. తర్వాత కాళ్లను కొంచెం పైకి ఎత్తి, క్రిందికి దించండి. ఇది lower absని బలపరుస్తుంది.

కాళ్లను గాల్లోకి ఎత్తి, కత్తి ఆకారంలో ఎడమ–కుడి వైపుకి కదిలించండి.‌ఇది obliques (పక్క పొట్ట కండరాలు) బలపరుస్తుంది.  

కాళ్లను నేరుగా ఉంచి.. రెండింటినీ పైకి ఎత్తి నెమ్మదిగా దించండి.‌ఇది పొట్టతో పాటు నడుము కండరాలను బలపరుస్తుంది.  

పడుకుని మోకాళ్లను వంచి ఉంచి, ఎడమ–కుడి వైపు తిప్పుతూ హీల్స్ తాకండి. ఇది పొట్ట పక్కల కండరాలకు.. మంచి వ్యాయామం అవుతుంది.

యాస్మిన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం.. క్రమం తప్పకుండా రోజూ ఈ వ్యాయామాలు చేయడం ముఖ్యం. రోజుకు 10–15 రిపిటేషన్స్‌ తో మూడు సెట్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా చేస్తే కేవలం రూపమే కాదు, స్థిరత్వం, బ్యాలెన్స్.. బలం కూడా మెరుగవుతాయి. జిమ్‌కి వెళ్లలేని వాళ్లకు ఇది బెస్ట్ రూటీన్‌. రోజుకు కొద్ది నిమిషాల సమయం కేటాయిస్తే సరిపోతుంది. దీపికా పదుకొణె లాంటి స్టార్స్ ఫిట్‌గా ఉండటానికి ఈ వ్యాయామాలే కారణం అని ఆమె ట్రైనర్ చెబుతోంది.

