Deepika Padukone: డబ్బుల కోసం మరీ ఇంత దిగజారుతావా..?.. మరో వివాదంలో దీపికా పదుకొణే.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Deepika Padukone Hijab controversy: బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొణే, రణవీర్ సింగ్ తో కలిసి విజిట్ అబుదాబి అనే టూరిజం యాడ్ లో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రస్తుతం పెద్ద రచ్చ నడుస్తొంది. డబ్బుల కోసం ఏమైన చేస్తావా.. అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొణే ఇటీవల కాంట్రవర్సీలకు కేరాఫ్ గా మారారని చెప్పుకొవచ్చు. తన సినిమాల కంటే.. ఎక్కువగా వివాదాలతోనే వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఆమె పెట్టిన కండీషన్ లను భరించలేక ప్రభాస్ మూవీ స్పిరిట్ నుంచి తప్పించిన విషయం తెలిసిందే.
ఆ తర్వాత కల్కీ 2 నుంచి కూడా ఆమెను మూవీ టీమ్ తప్పించారు. దీనిపైన పెద్ద రచ్చ నడిచింది. మరోవైపు దీపికా పదుకొణే, ఫరాఖాన్ లో మధ్య కూడా రచ్చ జరిగింది. దీంతో.. ఇటీవల డైరెక్టర్ ఫరాఖాన్ ను కూడా అన్ ఫాలో అయ్యారు. ఆమె ఒక షోలో మాట్లాడుతూ.. దీపిక దగ్గర సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటుందంటూ ఆమె కండీషన్లపై సెటైర్ లు పెల్చారు.
దీంతో తరచుగా బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో దీపికా కాంట్రవర్సీలతో తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. దీపికా పదుకొణే తన భర్త రణ్ వీర్ సింగ్ తో కలసి చేసిన ఒక యాడ్ ప్రస్తుతం పెద్ద రచ్చగా మారింది. తాజాగా.. “విజిట్ అబూధాబి” అనే టూరిజం ప్రమోషన్ యాడ్లో వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు.
అయితే దీనిలో దీపికా పదుకొణే.. హిజాబ్ ధరించడం, రణవీర్ పొడవాటి గడ్డంతో కనిపించడం ఈ యాడ్లో కన్పించారు. అయితే.. ఈ యాడ్లో దీపికా, రణవీర్ ప్రసిద్ధ “షేక్ జాయెద్ గ్రాండ్ మసీదు”ను సందర్శించే సన్నివేశాలు ఉన్నాయి.
దీనిలో దీపికా అబాయా హిజాబ్ ధరించారు. ఈ యాడ్ ద్వారా అబూధాబి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, అక్కడి సౌందర్యాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం లక్ష్యంగా ఉందని తెలుస్తొంది. అయితే.. దీనిపై వివాదం రాజుకుంది. ఇది ధరించడం అవసరమా.. అంటూ నెటిజన్లు దీపికపై మండిపడుతున్నారు.
మన మతాన్ని పక్కనబెట్టి అరబ్ సంస్కృతిని ఈ విధంగా హిజాబ్ ధరించి మరీ ప్రమోట్ చేయడం ఎంత వరకు కరెక్ట్అని నెటిజన్లు దీపికా పదుకొణేను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో దీనిపై కొంత మంది దీపికాకు సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం దీపిక ఒక మతాన్ని కించపర్చేలా వ్యవహరించిందని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.