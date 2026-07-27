Deepika Rangaraju In Bigg Boss 10: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్బాస్' పదో సీజన్ కోసం ఏర్పాట్లు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ల్యాండ్మార్క్ సీజన్లో అడుగుపెట్టేందుకు పలువురు సెలబ్రిటీలు ఆసక్తి చూపుతుండగా, ప్రముఖ బుల్లితెర నటి దీపికా రంగరాజు తన మనసులోని కోరికను బహిరంగంగా వెల్లడించారు. బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వెళ్లడమే కాకుండా, విన్నర్గా తిరిగి వస్తానంటూ ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
బుల్లితెరలో'బ్రహ్మముడి' సీరియల్లో 'కావ్య' పాత్రతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకున్న దీపికా రంగరాజు, ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో బిగ్బాస్ షోపై స్పందిస్తూ పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది.
"చాలామంది నన్ను బిగ్బాస్కు వెళ్తారా అని అడుగుతుంటారు. నాకు బిగ్బాస్ అంటే చాలా ఇష్టం. హౌస్లోకి వెళ్తే కేవలం ఒక పోటీదారుగా పాల్గొనడానికే కాకుండా, విజేతగా నిలిచి కప్పుతోనే బయటకు రావాలనుకుంటున్నాను."
బిగ్బాస్ నిర్వాహకుల నుంచి ఇప్పటివరకు తనకు ఎలాంటి ఆహ్వానం అందలేదని, అయితే అవకాశం వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్తానని స్పష్టం చేశారు.
"హౌస్లో గొడవలు, ఎమోషన్స్ సహజమే. కానీ నేను గొడవపడే వ్యక్తిని కాను. పాఠశాల, కాలేజీ రోజుల్లోనూ ఎవరితోనూ పెద్దగా గొడవపడలేదు. పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా అప్పటికప్పుడు అడ్జస్ట్ అయిపోతాను."
బిగ్బాస్ హోస్ట్, కింగ్ నాగార్జునపై తనకున్న ప్రత్యేక అభిమానాన్ని దీపిక ఈ సందర్భంగా బయటపెట్టారు. "నా వయసు ఉన్న వారికి విజయ్ దేవరకొండ లాంటి యంగ్ హీరోలపై క్రష్ ఉంటుంది. కానీ నాకు మాత్రం నాగార్జున గారంటేనే చాలా ఇష్టం. ఆయన చార్మ్ నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. నాగార్జున గారు నా చేయి పైకెత్తి నన్ను 'విన్నర్' అని ప్రకటించే ఆ క్షణం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను."
బిగ్బాస్ సీజన్ 10 కోసం కామన్ కంటెస్టెంట్లతో పాటు సెలబ్రిటీల ఎంపిక ప్రక్రియ కూడా వేగంగా జరుగుతున్న తరుణంలో, దీపికా రంగరాజు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు బుల్లితెర వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.