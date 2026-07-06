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Deepti Sati: ఒక్క వెబ్‌సిరీస్‌తో లెవల్ మారిపోయింది..రాత్రికి రాత్రే కుర్రాళ్ల మనసు కొల్లగొట్టిన మలయాళ బ్యూటీ!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 06, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:52 PM IST

Deepti Sati Latest News: దీప్తి సతి..ఈ పేరు చాలామంది తెలుగు ప్రేక్షకులకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ, టాలీవుడ్ ఓటీటీ ఫ్యాన్స్‌కు మాత్రం ఈమె తప్పుకుండా తెలుసు. ఎందుకంటే తెలుగులో ఒకే ఒక వెబ్‌సిరీస్‌తో ఎంతో ఫేమస్ అయ్యింది ఈ మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ. 

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టాలీవుడ్‌లో తిరువీర్ హీరోగా దీప్తి సతి కలిసి నటించిన వెబ్‌సిరీస్ 'సిన్'. ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి చాలా రోజులు అయ్యినా.. ఇందులో ఆమె నటనతో దీప్తి తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసును హత్తుకునే నటనతో రాణించింది. 

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మోడలింగ్ రంగం నుంచి నటనపై ఆసక్తితో టాలీవుడ్‌లోకి ప్రవేశించిన ఈ బ్యూటీ.. అందంతో పాటు టాలెంట్, పర్ఫార్మెన్స్‌తో అనేక భాషల్లో తనకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 

Malayalam actress Deepti Sati3/6

దీప్తి సతి తండ్రి మరాఠీ, తల్లి మలయాళీ కావడం వల్ల ఈమెకు ఈ రెండు భాషలను అనర్గళంగా మాట్లాడగలదు. ముంబైలో పెరిగిన కారణంగా హిందీతో పాటు ఇంగ్లీష్‌లోనూ మంచి పట్టు తెచ్చుకుంది. 

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సినిమాల విషయానికొస్తే తమిళం, కన్నడ భాషలను నేర్చుకోగా.. మూడేళ్ల క్రితం కథక్, భరతనాట్యంలో శిక్షణ పూర్తి చేసి అనేకసార్లు స్టేజ్ ప్రదర్శనలను చేసి ఆకట్టుకుంది. 

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మోడల్‌గా 2012లో 'మిస్ కేరళ' అవార్డును దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత 'ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2014', 'నావీ క్వీన్ 2011' వంటి పోటీల్లో పాల్గొని మెప్పించింది. ఆ తర్వాత యాడ్స్ చేస్తూ సినిమాల్లో అవకాశాలను దక్కించుకుంది. 

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2015లో విడుదలైన నీనా అనే మలయాళ చిత్రం ద్వారా హీరోయిన్‌గా దీప్తి సతి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తెలుగులో 'జాగ్వార్' అనే సినిమాతో అలరించింది. ఆ తర్వాత ఆహా ఓటీటీలో విడుదలైన 'సిన్' వెబ్ సిరీస్ ద్వారా ఎంతో ఫేమస్ అయ్యింది.

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