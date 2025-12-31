Deepti Sharma: ప్రపంచ రికార్డు సాధించిన టీమిండియా నయా సెన్సేషన్ దీప్తి శర్మ

Deepti Sharma T20 World Record: భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు స్టార్ ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మ తన కెరీర్లో మరో అద్భుతమైన మైలురాయిని అందుకుంది. మంగళవారం శ్రీలంకతో జరిగిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్లో ఆమె అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈ చారిత్రాత్మక ఘనతతో ఆమె భారత క్రికెట్ కీర్తిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరోసారి చాటిచెప్పింది.
శ్రీలంకతో జరిగిన 5వ మ్యాచ్లో దీప్తి శర్మ 14వ ఓవర్లో నిలక్షిక సిల్వాను LBWగా ఔట్ చేయడం ద్వారా తన 152వ టీ20 వికెట్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. దీనితో ఇప్పటివరకు ఆస్ట్రేలియా పేసర్ మేగాన్ షుట్ (151 వికెట్లు) పేరిట ఉన్న రికార్డును దీప్తి బద్దలు కొట్టింది.
ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన మొదటి ముగ్గురు ప్లేయర్ల జాబితాలో దీప్తి (152) మొదటి స్థానంలో ఉండగా, మేగాన్ షుట్ (151) రెండో స్థానంలో, పాకిస్థాన్కు చెందిన నిదా దార్ (144) మూడవ స్థానంలో ఉన్నారు.
దీప్తి శర్మ ఈ వారంలోనే మరో అరుదైన ఘనతను కూడా అందుకుంది. పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలోనే టీ20 ఫార్మాట్లో 1000 పరుగులు చేయడంతో పాటు 150 వికెట్లు తీసిన తొలి క్రికెటర్గా ఆమె రికార్డు సృష్టించింది.
దీప్తి శర్మ కేవలం టీ20ల్లోనే కాకుండా వన్డేలు, టెస్టుల్లోనూ అద్భుతమైన గణాంకాలను కలిగి ఉంది. ఆమె వన్డేల్లో 162 వికెట్లు, టెస్టుల్లో 20 వికెట్లు తీసింది. ఈ ఏడాది జరిగిన మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్గా నిలిచిన దీప్తి, తాజాగా టీ20ల్లో ప్రపంచ నంబర్ 1 బౌలర్గా నిలవడం విశేషం.
ఇక ఐదో టీ20లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 175 పరుగులు చేయగా, అనంతరం శ్రీలంకను 160 పరుగులకే కట్టడి చేసి 15 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. తద్వారా ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 5-0తో క్లీన్ స్వీప్ చేసి తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. భారత బౌలర్లలో రాధా యాదవ్ కూడా 100 వికెట్ల మైలురాయిని దాటి రెండో అత్యుత్తమ భారత బౌలర్గా కొనసాగుతోంది.