Delhi ceo offers to staff rs 10000 and 3 days leaves: తమ పిల్లల కోసం పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగి పెద్దవారయ్యే వరకు తల్లిదండ్రులు ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తారని ఢిల్లీకి చెందిన సీఈవో రజత్ గ్రోవర్ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. అంతే కాకుండా మదర్స్ డే వేళ తమ ఉద్యోగులకు ఊహించని శుభవార్త చెప్పారు. దీంతో నెటిజన్లు సీఈవో నిర్ణయంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం మానవ సంబంధాలు అన్ని ఆర్థిక సంబంధాలుగానే మారిపోయాయి. కొంత మంది కన్నవాళ్లు, రక్తం పంచుకుని పుట్టిన వాళ్లు అని కూడా చూడటంలేదు. డబ్బుల కోసం, తమ అవసరాల కోసం ఏమైన చేసేందుకు వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది మాత్రం గంజాయి వనంలో తులసి మొక్కల్లా తమ కన్న వాళ్లు, తోడ బుట్టిన వాళ్లతో ఎలా ఉండాలి..?.. సమాజంలో విలువల గురించి చెబుతూ వారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ పీఆర్ సంస్థ ఎలైట్ మార్క్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో రజత్ గ్రోవర్ తరచుగా వార్తలలో ఉంటారు. ఆయన గతంలో దీపావళి పండగ నేపథ్యంలో తమ సంస్థ ఉద్యోగులకు ఏకంగా 9 రోజుల పాటు పెయిల్ లీవ్ లను ప్రకటించి అందరిని ఫిదా చేశారు. మరోసారి మదర్స్ డే వేళ ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
మనం మదర్స్ డే ను రేపు (మే 10)న జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా మదర్స్ సంబరాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. చాలా మంది తమ కన్నవారిని ఏవిధంగా సర్ ప్రైజ్ చేయాలో అని రక రకాల ప్లాన్ లు వేసుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ పీఆర్ సంస్థ ఎలైట్ మార్క్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో రజత్ గ్రోవర్ తన సంస్థ ఉద్యోగులకు మదర్స్ వేళ తమ ఉద్యోగులకు ఊహించని శుభవార్త చెప్పారు.
తమ తల్లిదండ్రులతో గడిపేందుకు 3 రోజుల సెలవులతో పాటు, రూ. 10 వేల నజరానాను సైతం ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో సీఈవో మాట్లాడుతూ.. నవమాసాలు మోసి కనిపెంచి తమ పిల్లల కోసం తల్లులు ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తారని, తమ పిల్లల ఎదుగుదల కోసం ఎన్నో పోరాటాలు, ఒత్తిడిలు నిరంతరం ఎదుర్కొంటు ఉంటారని అన్నారు.
దీనికి ప్రతిగా వారు ఏమి ఆశించరు. అలాంటి తల్లిదండ్రుల్ని కనీసం ఏదో రకంగా ఆనంద పర్చడానికి ఈ విధంగా వారికి సర్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలని తమ ఉద్యోగులకు 3 రోజుల పెయిడ్ హలీడే, రూ. 10 వేలను ఇస్తున్నట్లు సీఈవో రజత్ గ్రోవర్ ప్రకటించారు.
చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు కష్టపడతారని కనీసం వారు కడుపు నిండా తినకున్న తమ పిల్లల కోసం త్యాగాలు చేస్తారన్నారు. అలాంటి గొప్ప మానవ రూపంలో ఉన్న దేవతా మూర్తులకు కనీసం ఈ విధంగా చిన్నగా వారికి తమ వంతుగా ఆనంద పర్చాలని తమ ఉద్యోష్యం అని చెప్పారు.
తల్లిదండ్రులతో గడపడం వల్ల వారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు, ఉద్యోగంలో నైపుణ్యం ఇంకా పెరుగుతుందన్నారు. మొత్తంగా మదర్స్ డే వేళ ఢిల్లీ సీఈవో తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇలాంటి ఆలోచనలతో అందరు తమ వాళ్లతో ప్రేమానురాగాలతో బంధాలను కల్గి ఉండాలని చెప్తున్నారు.