DC vs RR Highlights: రాజస్థాన్‌ మరో ఓటమి.. హ్యాట్రిక్‌ పరాభవం నుంచి గట్టెక్కిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

Delhi Capitals Another Won Against Rajasthan Royals: వరుస ఓటములతో తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నా కూడా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ గొప్పగా ఆడి మరో విజయాన్ని అందుకుంది. హ్యాట్రిక్ ఓటముల తర్వాత ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరో మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. జైపూర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ గొప్ప ప్రదర్శన కనబర్చింది.
టాస్ గెలిచి అనూహ్యంగా బ్యాటింగ్కు దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 225 పరుగులు చేసింది. యువ బ్యాటర్లు యశస్వి జైస్వాల్ (6), వైభవ్ సూర్యవంశీ (4) తీవ్ర నిరాశపర్చగా.. ధ్రువ్ జురేల్ 30 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసి సత్తా చాటాడు. ఓపెనర్లు చేతులెత్తేసిన వేళ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి 50 బంతుల్లో 90 పరుగులు సాధించాడు. 8 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో పరాగ్ దుమ్మురేపాడు. రవీంద్ర జడేజా (20), డొనొవన్ ఫెరెరా (47), శుభమ్ దుబే (6) కొన్ని పరుగులు చేశారు.
ఢిల్లీ బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే ఆరంభం అదరగొట్టి తర్వాత బౌలర్లు తడబడ్డారు. మిచెల్ స్టార్క్ అత్యంత పొదుపుగా బంతులు వేసి మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. కేల్ జేమిసన్, అక్షర్ పటేల్, నటరాజన్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఛేదనకు దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 19.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 226 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. పథమ్ నిస్సాంక, కేఎల్ రాహుల్ భారీ షాట్లతో చెలరేగి ఆడడంతోనే మ్యాచ్ విజయం ఖాయమనే ధీమా ఏర్పడింది. నిస్సాంక 33 బంతుల్లో 62 పరుగులు చేసి 6 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. ఇక కేఎల్ రాహుల్ 40 బంతుల్లో 75 పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచాడు. నితీశ్ రానా (33), త్రిస్టన్ స్టబ్స్ (18), అశుతోష్ శర్మ (25) మిగిలిన పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను ముగించారు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ బౌలర్లు వికెట్లు తీయడంలో తడబడ్డారు. ఓపెనర్లు భారీ స్కోర్ సాధిస్తున్నా బౌలింగ్ పదును పెరగలేదు. ఓవర్లు ముగుస్తున్న వేళ జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్పాండే, జడేజా వ్యూహాన్ని మార్చి ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను మస్కా కొట్టి ముగ్గురు తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు. ఐదు బంతులు మిగిలుండగానే 7 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ బ్యాటర్లు మ్యాచ్ను విజయంగా మార్చారు.
ఐపీఎల్ 2026లో పది మ్యాచ్లు ఆడిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆరు విజయాలు, నాలుగు ఓటములతో పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. హ్యాట్రిక్ ఓటముల నుంచి గొప్పగా పుంజుకున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం సాధించగా.. ఈ సీజన్లో విజయాల సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది. 9 మ్యాచ్ల్లో ఐదింటిని ఢిల్లీ కోల్పోయింది.