/ work from home:ఉద్యోగులకు సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్..మోదీ పిలుపుతో కీలక నిర్ణయం.. ఇక ఇంటి నుంచి చేయాల్సిందే!

work from home:దేశంలో పెరుగుతున్న ఇంధన సమస్యలు, చమురు వినియోగంపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాలు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల ప్రభావంతో చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంధనాన్ని ఆదా చేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వారంలో రెండు రోజుల పాటు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సౌకర్యాన్ని ప్రకటించింది. దీంతో ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేసే అవకాశం పొందనున్నారు.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో వాహనాల వినియోగాన్ని తగ్గించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశమని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజూ ఆఫీసులకు వెళ్లే ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేస్తే ఇంధన వినియోగం గణనీయంగా తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అంతేకాకుండా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గడంతో పాటు కాలుష్యం కూడా కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు.
ఇటీవల సికింద్రాబాద్లో జరిగిన సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. సాధ్యమైనంత వరకు మెట్రో రైళ్లు, బస్సులు వంటి ప్రజా రవాణా వాడాలని చెప్పారు. కార్ పూలింగ్ను ప్రోత్సహించాలని, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం పెంచాలని సూచించారు. అలాగే అవసరం లేని విదేశీ ప్రయాణాలను తగ్గించాలని కూడా పిలుపునిచ్చారు.
కోవిడ్ సమయంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం మంచి ఫలితాలు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేసి కంపెనీల పనితీరును కొనసాగించారు. దీంతో ఇంధనం ఆదా కావడంతో పాటు ప్రయాణ ఖర్చులు కూడా తగ్గాయి. ఇప్పుడు అదే విధానాన్ని మళ్లీ తీసుకురావాలని ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి.
పరిశ్రమలు, ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా ఆన్లైన్ మీటింగ్స్, వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్లను ఎక్కువగా నిర్వహించాలని సూచనలు వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రయాణాలు తగ్గి సమయం, డబ్బు రెండూ ఆదా అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇతర రాష్ట్రాలపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. త్వరలో మరికొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల్లో ఈ నిర్ణయం ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇంటి నుంచి పని చేసే అవకాశం రావడంతో కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం దొరుకుతుందని చాలామంది ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు.