Govt Scheme: అక్టోబర్ 1న గుడ్ న్యూస్ వినిపించబోతున్న ప్రభుత్వం.. 40వేల మంది ఆడపిల్లల ఖాతాల్లో ఒకేసారి డబ్బు జమ..!!

Ladli Yojana: ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన లాడ్లీ యోజన కింద వేలాది మంది బాలికలకు ఆర్థిక సహాయం అందుతోంది. తాజాగా ఈ పథకం కింద దాదాపు 40,000 మంది లబ్ధిదారులకు అక్టోబర్ 1న చెల్లింపులు జరగనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. తల్కటోరా స్టేడియంలో జరిగే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఈ చెల్లింపులు అందజేయనున్నారు.
గత కొంతకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న లబ్ధిదారుల కేసులను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 11 జిల్లాల్లో డ్రైవ్ నిర్వహించింది. ఈ డ్రైవ్‌లో, పాఠశాల మారినవారు లేదా చదువు ఆపేసినవారి కారణంగా నిలిచిపోయిన దరఖాస్తులను మళ్లీ యాక్టివ్ చేసి, లబ్ధిదారులందరికీ నిధులు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు.

లాడ్లీ యోజన అసలు ఉద్దేశ్యం బాలికలకు విద్యలో ఆర్థిక భద్రత కల్పించడం. ఈ పథకం 2008 జనవరి 1న ప్రారంభించింది. ఢిల్లీలో జన్మించిన బాలికలకు ఈ పథకం కింద పలు ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఆసుపత్రిలో జన్మించిన ప్రతి బాలికకు రూ.11,000, ఇంటి ప్రసవానికి రూ.10,000 ఒకేసారి జమ అవుతుంది.  

అదనంగా, 1వ తరగతి, 6వ తరగతి, 9వ తరగతి, 10వ తరగతుల్లో అడ్మిషన్ సమయంలో ఒక్కొక్కరికి రూ. 5,000 చొప్పున జమ అవుతుంది. ఈ మొత్తం నేరుగా ఎస్బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్‌లో టర్మ్ డిపాజిట్ రూపంలో భద్రపరుస్తారు. దీనిపై వడ్డీ కూడా చేరుతుంది. 

బాలిక 10వ తరగతి పూర్తి చేసిన తర్వాత లేదా 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఈ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. తద్వారా, ఉన్నత విద్య, వృత్తి శిక్షణ లేదా చిన్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఈ నిధిని వినియోగించుకోవచ్చు.

అయితే, లాడ్లీ యోజనను పొందడానికి కొన్ని అర్హత నిబంధనలు ఉన్నాయి. బాలిక తప్పనిసరిగా ఢిల్లీలో జన్మించి ఉండాలి. కుటుంబం కనీసం మూడు సంవత్సరాలుగా ఢిల్లీలో నివసిస్తుండాలి. వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం రూ. 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ కాకూడదు. 

ఒక కుటుంబంలో గరిష్ఠంగా ఇద్దరు కుమార్తెలకు మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. అలాగే, బాలిక ఢిల్లీ ప్రభుత్వం, MCD లేదా NDMC గుర్తించిన పాఠశాలలో చదువుతూ ఉండాలి. ఈ నియమాలను పాటించిన వారు మాత్రమే లాడ్లీ యోజన ప్రయోజనాలను పొందగలరు.

ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం బాలికల భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయడం. చిన్న వయసులోనే ఆర్థిక భద్రత కల్పించడం ద్వారా కుటుంబాలు చదువులో కొనసాగించేందుకు ఆసక్తి చూపేలా చేయడం ఈ పథకం ఉద్దేశ్యం. బాలికలు పాఠశాలను మధ్యలో మానేయకుండా, ఉన్నత విద్య వరకు చదువుకునేలా చేయడమే కాకుండా, వారి సాధికారతకు దోహదపడేలా చర్యలు తీసుకోవడమే లక్ష్యం. 

అక్టోబర్ 1న జరగబోయే చెల్లింపులు వేలాది కుటుంబాలకు ఉపశమనం కలిగించనున్నాయి. ఈ విధంగా, లాడ్లీ యోజన ఢిల్లీలోని బాలికల విద్యా ప్రగతికి, ఆర్థిక భద్రతకు, భవిష్యత్తు సాధికారతకు బలమైన పునాది వేస్తోందని చెప్పవచ్చు.  

