Ilayaraja: ఇళయరాజాకు ఢిల్లీ హైకోర్ట్ బిగ్ షాక్.. ఇక నుంచి కాపీరైట్ కేసులు పెట్టొద్దంటూ ఆదేశాలు జారీ..!

Ilayaraja: ఇళయరాజా.. ఈ పేరు గురించి సంగీత ప్రియులకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఇళయరాజా అనగానే ఆయన కంపోజ్ చేసిన అద్భుతమైన పాటలే గుర్తొస్తాయి. అయితే తాజాగా ఇళయరాజాకు ఢిల్లీ హైకోర్టు షాకిచ్చింది. ఇక నుంచి ఆయన కాపీ రైట్ కేసులు పెట్టొద్దంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
తన అనుమతి లేకుండానే తన పాటలను వేరే సినిమాల్లో వాడటంపై ఆయన కేసులు వేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక కాపీరైట్ పేరుతో ఇళయరాజా వేస్తున్న కేసుల్లో చాలా వరకు ఆయనకు అనుకూలంగానే తీర్పులే వచ్చాయి.
కానీ, తాజాగా ఢిల్లీ హైకోర్టు మాత్రం ఇళయరాజాకు షాకిచ్చింది. ఇంతకీ అసలు విషయం ఏంటంటే.. ‘అగత్యా’ సినిమా విడుదల సమయంలో ఇళయరాజా, సరిగమ ఆడియో సంస్థ మధ్య వివాదం రాజుకుంది. ఆ వివాదం కాస్త కోర్టు వరకు వెళ్లింది.
ఇక ఈ కేసులోనే ఢిల్లీ హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో తుది తీర్పు వెలువడేంత వరకు సరిగమ ఆడియో సంస్థకు చెందిన 134 సినిమాల్లో పాటలను ఇళయారాజా ఉపయోగించడానికి వీల్లేదని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
కాబట్టి, ఇకపై సరిగమ ఆడియో సంస్థకు చెందిన పాటలపై కాపీరైట్ లాంటివి వేయడానికి ఇళయరాజాకు అధికారం లేదని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.