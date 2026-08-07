Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /సగం ధరకే డ్రీమ్ కార్స్.. ఆడి, BMW, మర్సిడీస్ C200 తక్కువ ధరకే!

సగం ధరకే డ్రీమ్ కార్స్.. ఆడి, BMW, మర్సిడీస్ C200 తక్కువ ధరకే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 07, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:29 AM IST

Cheap Luxury Cars Delhi: ఢిల్లీ రోహిణి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్‌లో మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన కార్లు కూడా చీప్‌ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని కార్లు సగం ధరలకే లభించడం విశేషం..

Cheap Luxury Cars Delhi: సొంతంగా ఒక మంచి SUV కారు కొనాలనే కల ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. అయితే, షోరూమ్‌లో కొత్త కార్ల ధరలు చూసి చాలామంది వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ షోరూమ్స్‌లో కొన్ని కార్లు భారీ డిస్కౌంట్లతో పాటు ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఢిల్లీ రోహిణి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ బజార్‌లో అందుబాటులోకి లభిస్తున్న కార్ల వివరాలు, డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Land Rover Defender Offer Delhi1/5

బడ్జెట్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్ల

ఈ కార్ బజార్‌లో బడ్జెట్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్ల నుంచి అత్యంత ఖరీదైన లగ్జరీ SUVల వరకు ప్రతి కారు అత్యంత చీప్‌ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వాటిపై ఈ సెంకండ్‌ హ్యాండ్‌ షోరూమ్స్‌ స్పెషల్ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

Second Hand SUV Deals2/5

ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్

ముఖ్యంగా కేవలం 1 సంవత్సరం మాత్రమే వాడిన ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ (Defender 110 HSE) కారుపై ఏకంగా రూ. 35 లక్షల డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా రూ.20 లక్షల విలువైన వింటేజ్ నంబర్, రూ. 3 లక్షల విఐపి పీపీఎఫ్ (PPF) ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇతర ఆఫర్స్‌ కూడా లభించడం విశేషం..  

Rohini Used Car Bazaar3/5

మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్

కేవలం 300 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగిన మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్ (Scorpio N) కారు అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక డ్రీమ్ కారుగా భావించే మర్సిడీస్ బెంజ్ (Mercedes C200) కేవలం రూ.3.90 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా జాగ్వార్ (Jaguar XL) కారు కేవలం రూ.8.90 లక్షలకే లభిస్తోంది.  

Delhi Second Hand Car Market4/5

ఇన్నోవా హైక్రాస్

ఇవే కాకుండా కొత్త టోయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ (Innova Hycross) కారు ధరతో పోలిస్తే.. ఇక్కడ ఏకంగా రూ.15 లక్షల తగ్గింపుతో విక్రయిస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా ఆడి Q3, Q7, BMW 7-సిరీస్, X3, ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ, టాటా హారియర్‌తో పాటు మహీంద్రా XUV500 మోడళ్లు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ధరల్లో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ముఖ్యంగా ఇక్కడ లభించే అన్ని కార్లు సగం ధరలకే లభించడంతో చాలా మంది విక్రయించేందుకు ఇష్టపడతారు..  

Cheap Luxury Cars5/5

రూ. 50,000 డౌన్ పేమెంట్

ఇక్కడున్న షోరూమ్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. కేవలం ఢిల్లీ మాత్రమే కాకుండా హర్యానా, పంజాబ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్‌తో పాటు జార్ఖండ్ వంటి పలు రాష్ట్రాల రిజిస్ట్రేషన్ వాహనాలు ఒకే చోట లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల వారికి కూడా కేవలం రూ. 50,000 డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి..EMI ఆప్షన్‌ ద్వారా కార్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీంతో పాటు ప్రత్యేకమైన హోమ్‌ డెలివరీ సౌకర్యం కూడా లభిస్తోంది.   

TAGS:
Cheap Luxury Cars
Second Hand Cars
Delhi Car Market
Delhi Second Hand Car Market

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం.. లోయలో పడిపోయిన కారు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..
2
3
4
5