DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!

Delhi Subordinate Services Selection Board Recruitment 2025: ఎప్పటినుంచో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని పొందాలని అనుకుంటున్నారా? మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. రూ.18 వేల జీతంతో మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. కాబట్టి అప్లై చేసుకోవాలనుకునే వారు ఇప్పుడే ఇలా అప్లై చేసుకోండి.
Delhi Subordinate Services Selection Board Recruitment 2025: పదో తరగతి పాసయ్యారా? మీరు కూడా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు. పదవ తరగతి విద్యార్హతతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాప్ ఉద్యోగాలకు అప్పుడప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇటీవల ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు కూడా ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలకు రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా వివిధ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది.
ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 17వ తేదీ నుంచి జనవరి 15వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకునే సదుపాయాన్ని కలిగించింది. అంతేకాకుండా ఇటీవల విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్లో భాగంగా ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను క్లియర్గా పేర్కొంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
ఈ రిక్రూట్మెంట్ కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా వివిధ గవర్నమెంట్ శాఖలో ఉన్న మల్టీ టాస్కింగ్ సాఫ్ట్ ఉద్యోగులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. అంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అన్ని శాఖల్లో వివిధ మల్టీ టాస్కింగ్ పోస్టులకు దరఖాస్తు కోరింది.
ఇక ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన దరఖాస్తు వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పదో తరగతి పాస్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా చదువుకున్న అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ విధానాన్ని ఢిల్లీ సబర్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు ఆన్లైన్ ద్వారా స్వీకరిస్తుంది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు వీటికి జనవరి 15 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుంది.
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు పరీక్ష ఫీజును కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టి, మహిళ అభ్యర్థులకు అప్లికేషన్ ఫీజు ఉండదు. కానీ మిగతా అభ్యర్థులు మాత్రం తప్పకుండా వంద రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించి.. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుంది.
ఈ ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు 11 పే స్కేల్ ప్రకారం.. జీతం రూ.18 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సీనియార్టీని బట్టి రూ.56 వేల వరకు జీతం చెల్లించే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా జీతంతో పాటు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రత్యేకమైన అలవించును కూడా లభిస్తాయి. ఇవే కాకుండా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.