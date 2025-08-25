Jobs: పార్సిల్ డెలివరీ జాబ్... నెలకు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Delivery Boy Job: డెలివరీ బాయ్స్ ఎంత సంపాదిస్తారు? డెలివరీ బాయ్ ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పడే వారు కూడా ఉంటారా? అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్ ల్లో పనిచేసే డెలివరీ బాయ్ ఉద్యోగులకు ఎంత జీతం ఉంటుంది..వారికి ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మనదేశంలో డెలివరీ బాయ్ లకు ఉన్నంత డిమాండ్ మరేవరికీ ఉండదు. నిజమే.. ఎందుకంటే అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్ వాడుతున్న వారి సంఖ్య భారీగానే ఉంటుంది. ఇంట్లో కూర్చుండి నచ్చింది ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే..మీ ముందుకు తీసుకువచ్చి ఇస్తుంటారు డెలివరీ బాయ్స్. ఆన్ లైన్ షాపింగ్ లో దొరకని వస్తువులు ఉండవు. అందుకే చాలా మంది బయటకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదంటూ హ్యాపీగా ఇంట్లో నుంచే షాపింగ్ చేస్తుంటారు.
డెలివరీ బాయ్స్ గా పనిచేస్తున్న వారి సంఖ్య కూడా భారీగానే ఉంటుంది. దేశంలో ఎన్నో కుటుంబాలు ఈ ఉద్యోగం పై ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. ప్రతిరోజూ పార్సిల్స్ డెలివరీ చేసే బాయ్స్ జీతం ఎంతుంటుంది. రోజుకు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి చాలా మందిలో ఉంటుంది.
మీరు ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసి మీ వస్తువులను మీ ఇంటికి డెలివరీ చేసినప్పుడు డెలివరీ బాయ్ ఎంత సంపాదిస్తాడో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఎందుకంటే డెలివరీ బాయ్ ప్రతి నెలా దాదాపు రూ. 36000 సంపాదిస్తాడు. వారికి జీతం ప్యాకేజీ రాదు. కానీ వారు ఒక్కో పార్శిల్కు మంచి మొత్తాన్ని సంపాదిస్తారు. మీరు కూడా డెలివరీ బాయ్ కావాలనుకుంటే లేదా దాని గురించి మరింత సమాచారం పొందాలనుకుంటే, డెలివరీ బాయ్ ఒక్కో పార్శిల్కు ఎంత పొందుతాడు.. దానితో పాటు ఏ సౌకర్యాలు అందిస్తున్నారో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మీరు అమెజాన్ లేదా మైంట్రాలో డెలివరీ బాయ్ కావాలనుకుంటే, దీని కోసం మీరు అమెజాన్ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి. మీరు ఇక్కడ దరఖాస్తు చేసుకుని ఫారమ్ నింపి సమర్పించవచ్చు. వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, దాదాపు 5 రోజుల పాటు శిక్షణ నిర్వహిస్తారు. దీని తర్వాత, అభ్యర్థికి పార్శిల్స్ డెలివరీ చేసే వర్క్ మీకు అందిస్తారు. పార్శిల్స్ డెలివరీ చేయాల్సిన ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలు ఏవో మీకు కేటాయిస్తారు. మీరు మైంట్రా కార్యాలయానికి వెళ్లడం ద్వారా అదే ప్రక్రియను అనుసరించవచ్చు.
డెలివరీ బాయ్ ట్రైనింగ్ సమయంలో..కస్టమర్లతో ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పిస్తారు. కస్టమర్లతో మర్యాదగా, స్నేహపూర్వంగా ఎలా మాట్లాడాలో నేర్పిస్తారు. దీంతో పాటు పలు ప్రాంతాలు, మార్గాల గురించి కూడా పూర్తి సమాచారం అందిస్తారు. ప్యాకేజీలను ఎలా సురక్షితంగా ఉంచాలి..బ్రేక్ అయ్యే వస్తువులను ఎలా సురక్షితంగా అందించాలన్న వివరాలను కూడా చెబుతారు. దీంతోపాటు ట్రాన్సాక్షన్స్ కు సంబంధించి సేఫ్టీ గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తారు.
అమెజాన్ తన డెలివరీ బాయ్ కి పార్శిల్ కు రూ. 12 చెల్లిస్తుంది. ఆన్ లైన్ షాపింగ్ ఎక్కువగా, ఆర్డర్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్రాంతాల్లో ఒకరోజులో 100 పార్సిల్స్ డెలివరీ చేస్తారు. అయితే ఆర్డర్లు 80 వరకు వస్తాయి. ఒక రోజులు వంద పార్సిల్స్ డెలివరీ అయితే డెలివరీ బాయ్ సంపాదన నెలకు రూ. 36వేలు ఉంటుంది.
డెలివరీ బాయ్ వల్ల పార్శిల్ పాడైపోతే డెలివరీ బాయ్ పూర్తి మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే పార్శిల్ పోగొట్టుకుంటే రూ. 800 డిపాజిట్ చేయాలి. అందుకే డెలివరీ బాయ్స్ కు ట్రైనింగ్ సమయంలోనే పార్శిల్ తీసుకునే విధానాన్ని నేర్పిస్తారు. పార్శిల్ తీసుకునే టప్పుడు ఆ వస్తువు బ్రేక్ అయినట్లు అనిపిస్తే దాన్ని నిరాకరించాలని ట్రైనింగ్ లో చెబుతారు.
పార్శిల్ కు చెల్లింపు పొందడమే కాదు..డెలివరీ బాయ్ కు బీమా సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. డెలివరీ భాగస్వాములకు కంపెనీ బీమాను పొందుతుంది. డెలివరీ బాయ్ కు బైక్ ప్రమాద బీమా కూడా ఉంటుంది.