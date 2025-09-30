English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Loan: ఆర్బీఐ నిర్ణయంతో పనిలేదు.. మాకు గోల్డ్ లోన్ కావాల్సిందే బ్రో.. ఇస్తావా.. లేదా..!!

Gold Loan Demand Increases: దేశంలో బంగారు రుణాలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. జూలై 2025 నాటికి 122శాతం వృద్ధి నమోదు చేయగా..ఇది గత సంవత్సరం 44శాతం తో పోలిస్తే దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ అని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు చారిత్రాత్మకంగా పెరుగుతుండడం, ఆర్బిఐ నియంత్రణలు,  సులభమైన డిజిటల్ రుణ ప్రక్రియల కారణంగా వినియోగదారులు ఎక్కువగా బంగారు రుణాలను ఎంచుకుంటున్నారు. NBFCలు, చిన్న ఆర్థిక సంస్థలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా రుణాలను అందిస్తున్నాయి. 2028 వరకు ఈ మార్కెట్ రెట్టింపు అవుతుంది.  అయితే పెరుగుతున్న NPAలు భవిష్యత్ ఆర్థిక స్థిరత్వంపై ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
 
Gold Loan Demand Increases: దేశంలో గోల్డ్ లోన్స్ రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెప్టెంబర్ 2025 బులెటిన్ ప్రకారం.. జూలై 2025 నాటికి గోల్డ్ లోన్స్  మొత్తం రూ. 2,94,166 కోట్లకు పెరిగిందని పేర్కొంది.  ఇది గత సంవత్సరం జూలైలో నమోదైన రూ. 1,32,535 కోట్లతో పోలిస్తే 122 శాతం వృద్ధి అని చెప్పవచ్చు.  గత సంవత్సరం 44 శాతం వృద్ధి కన్నా దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. 

ఇతర ఆస్తుల వర్గాలను పరిశీలిస్తే, స్టాక్‌లు,  బాండ్ల రుణాలు కేవలం 3.3 శాతం పెరిగాయి. స్థిర డిపాజిట్లపై రుణాలు 16.7 శాతం మాత్రమే పెరిగాయి. ఈ గణనీయమైన వృద్ధికి ప్రధాన కారణం బంగారం ధరల్లో చారిత్రాత్మక పెరుగుదల.. RBI నియంత్రణలు, సులభమైన డిజిటల్ లోన్ ప్రక్రియలే అని చెబుతున్నారు. 

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 2024 డిసెంబర్ 31న 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 78,950 వద్ద ఉండగా, 2025 సెప్టెంబర్ 26 నాటికి రూ. 1,17,700కి చేరింది. ధరల పెరుగుదల కారణంగా తక్కువ బంగారం కోసం ఎక్కువ రుణాలు పొందడం మరింత ఆకర్షణీయమైంది.

ఆర్బిఐ అన్‌సెక్యూర్డ్ వ్యక్తిగత రుణాలపై ‘రిస్క్ వెయిట్’ పెంచడంతో, బ్యాంకులు వ్యక్తిగత రుణాలను తగ్గించి సెక్యూర్డ్ బంగారు రుణాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ రుణాలు వేగవంతమైన డిజిటల్ ప్రాసెసింగ్, NBFCలు, చిన్న ఆర్థిక సంస్థల విస్తృత పరిధి కారణంగా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల వినియోగదారులకూ సులభంగా అందుతున్నాయి. MFIల ద్వారా రుణాలు తీసుకునే ధోరణి తగ్గినట్లే, బంగారు రుణాల వినియోగం పెరుగుతోంది.

RBI ఆర్థిక స్థిరత్వ నివేదిక (FSR) ప్రకారం  2024లో బంగారు రుణ మార్కెట్ రూ. 7.1 లక్షల కోట్లగా ఉండగా, 2028 వరకు రూ. 14.19 లక్షల కోట్లకు రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా. అయితే ఈ వృద్ధి పెరుగుతున్న నిరర్థక ఆస్తుల (NPA) సమస్యలతో కూడా గమనించాలి. 

ఇది భవిష్యత్ ఆర్థిక స్థిరత్వంపై ఆందోళన కలిగించే అవకాశం ఉందని  నిపుణులు చెబుతున్నారు. RBI ఇప్పటికే ఏప్రిల్, జూన్ 2025లో నియంత్రణలను సవరించింది. అయినప్పటికీ రుణదాతలు వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తూ, బంగారు రుణాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.

మొత్తం మీద, బంగారు రుణాల వృద్ధి వెనుక భౌతిక విలువ, ప్రభుత్వ నియంత్రణలు, సులభమైన యాక్సెస్, డిజిటల్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో మార్కెట్ ఉత్పత్తుల మీద నియంత్రణలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.  అయితే ప్రస్తుతం ఈ విభాగం సానుకూలంగా, వినియోగదారులకు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.  

