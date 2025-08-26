Business with DMart: డీమార్ట్..ఈ మధ్యకాలంలో తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. డీమార్ట్ అంటే చాలా మందికి ఆసక్తి కూడా. ఎందుకంటే ఇందులో షాపింగ్ చేస్తే తక్కువ ధరలకే ఎక్కువ వస్తువులు లభిస్తాయని నమ్ముతుంటారు. అందుకే కోట్లాది మంది ప్రతిరోజూ డీమార్ట్ స్టోర్లను విజిట్ చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఇప్పుడైనా ఆలోచించారా. డీమార్ట్ ద్వారా షాపింగ్ మాత్రమే కాదు..భారీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చని తెలుసా. మేము చెప్పేది నిజమే. ఇప్పటికే చాలా మంది చిన్న వ్యాపారులు, స్టార్టప్ లు ఈ మర్గంలో ముందుకు సాగుతూ నెలనెలా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. మీరూ ఈ బంపర్ ఛాన్స్ ను పొందవచ్చు. ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డీమార్ట్ తో వ్యాపారం చేసే విధానం కాస్త స్పెషల్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉత్పత్తులు తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. కంపెనీ వ్యాపారులను పోటీ పెట్టించడం ఎవరు తక్కువ ధరకు మంచి క్వాలిటీ సరుకులు ఇస్తారే వారి దగ్గరే కొనుగోలు చేస్తుంది. ఆ ఉత్పత్తులను తక్కువ ధరకు కస్టమర్లకు అందిస్తుంది. దీంతో కస్టమర్లకు లాభం, డీమార్ట్ కు లాభాం, ఉత్పత్తిని అందించే వ్యాపారికి కూడా మంచి ఆదాయం సమకూరుతుంది.
మీ దగ్గర క్వాలిటీ ఉత్పత్తి ఉంటే మీరు కూడా డీమార్ట్ లో భాగస్వామి కావచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు ప్రత్యేకంగా స్వీట్లు లేదా పచ్చళ్లు తయారు చేస్తారనుకుందాం. వాటిని డీమార్ట్ కు అందించాలి. ఒకసారి మీ ఉత్పత్తి స్టోర్ లో ఉంచితే కస్టమర్లు పెద్దెత్తున కొంటారు. మొదట లాభం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ..ఎక్కువ అమ్మకాల తర్వాత చివరికి మీకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది. స్వీట్లు, పచ్చళ్లు మాత్రమే కాదు ఏ ఉత్పత్తికైనా ఇదే వర్తిస్తుంది.
డీమార్ట్ ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చేందుకు ప్రత్యేక విధానం పాటిస్తోంది. ప్రతీ మంగళవారం వ్యాపారులతో సమావేశాలను జరుపుతుంది. మీకు ఆసక్తి ఉంటే ముందుగా డీమార్ట్ అధికారిక వెబ్ సైట్లోకి వెళ్లి పార్ట్ నర్ విత్ అస్ ఫారం ను నింపాలి. అందులో మీ పేరు, మొబైల్ నెంబర్, ఉత్పత్తి వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. ఫారం సమర్పించిన తర్వాత డీమార్ట్ టీమ్ మీతో సంప్రదించి చర్చిస్తుంది. ధర, లాభం, అమ్మకాలపై చర్చ జరిగిప ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటుంది.
ఇక్కడితో ఆగిపోదు..మీ దగ్గర స్థలం లేదా ప్రాపర్టీ ఉన్నట్లయితే డీమార్ట్ తో డీల్ కుదుర్చుకోవచ్చు. ఈ స్థలం కొత్త స్టోర్లను ఏర్పాటు చేస్తూ విస్తరిస్తోంది. అందువల్ల దేశవ్యాప్తంగా షాపులు, గోడౌన్లు, స్థలాలు అద్దెకు తీసుకుంటోంది. మీకు ఖాళీ స్థలం ఉంటే దానిని డిమార్ట్ కు ఇస్తే మీకు నెల నెలా రెంట్స్ ఇస్తుంది. ఇలా కూడా మీరు ఆదాయం పొందవచ్చు.
ఇక దేశవ్యాప్తంగా 70కిపైగా నగరాల్లో స్టోర్లను కలిగి ఉంది. ఈ విస్తరణలో భాగంగా ఏపీ, తెలంగాణలో కూడా కొత్త స్టోర్లను తెరవాలని డీమార్ట్ ప్లాన్ చేస్తోంది. అంటే మన ప్రాంతాల వ్యాపారులకు ప్రాపర్టీ యజమానులకు మరిన్ని అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
కాకినాడ కాజాలు, పూతరేకులు స్థానిక పచ్చళ్లు, హోం డెకర్ ఐటెమ్స్ వంటి ఎన్నో ఉత్పత్తులు డీమార్ట్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి సరఫరా చేస్తున్నవారు చిన్న వ్యాపారులే. డీమార్ట్ ద్వారా వాళ్ల ఉత్పత్తులు దేశవ్యాప్తంగా కస్టమర్లకు అందిస్తోంది.
మొత్తానికి డీమార్ట్ అంటే కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాదు..డబ్బు సంపాదించిన బంగారం బాతు లాంటిదని చెప్పవచ్చు. మీరు వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకుంటే లేదా ప్రాపర్టీ ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకుంటే ఇదే మంచి సమయం అని చెప్పుకోవచ్చు.