Demat Account Data: ఈ విషయంలో రష్యా, జపాన్ కంటే మనమే తోపు.. జులైలో దిమ్మతిరిగే రికార్డులు..!!

Demat Account Data: జూలై 2025తో తొలిసారి డీమ్యాట్ ఖాతాల సంఖ్య 20 కోట్లు దాటింది. ఈ సంఖ్య బంగ్లాదేశ్, ఇథియోపియా, మెక్సికో, రష్యా, జపాన్, ఈజిప్ట్, ఫిలిప్పిన్స్, బ్రెజిల్, కాంగో వంటి దేశాల జనాభా కంటే ఎక్కువని చెప్పవచ్చు. అంటే డిమ్యాట్ ఖాతాల విషయంలో భారత్ రష్యా, జపాన్ జనాభాను అధిగమించింది.

భారత్ లో షేర్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడిదారుల సంఖ్య రోజురోజుకూ వేగంగా పెరుగుతోంది. కోవిడ్ తర్వాత ప్రజలకు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మరింత అవగాహన పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. అలాగే, డిజిటల్ ఫార్మాట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే సౌకర్యం కారణంగా, ప్రజలు స్టాక్ మార్కెట్‌పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.  

  వాస్తవానికి గత నెల జూలై 2025 డేటా కూడా ఇదే స్పష్టం చేస్తోంది. ఎంత మంది స్టాక్ మార్కెట్‌తో ఎంత మంది అనుసంధానం కలిగి ఉన్నారో ఈ డేటాలో వెల్లడయ్యింది. దేశంలో అనేక పెద్ద దేశాల జనాభా కంటే ఎక్కువ డీమ్యాట్ ఖాతాలు తెరిచారు. ప్రతి నెలా దాని సంఖ్య పెరుగుతోంది.  

  జూలై 2025లో, మొదటిసారిగా, డీమ్యాట్ ఖాతాల సంఖ్య 20 కోట్లు దాటింది. ఈ సంఖ్య బంగ్లాదేశ్, ఇథియోపియా, మెక్సికో, రష్యా, జపాన్, ఈజిప్ట్, ఫిలిప్పీన్స్, బ్రెజిల్, కాంగో వంటి దేశాల జనాభా కంటే కూడా ఎక్కువని చెప్పవచ్చు.  

  ఉదాహరణకు, బ్రెజిల్ మొత్తం జనాభా దాదాపు 21.3 కోట్లు. డిపాజిటరీల (CDSL, NSDL) డేటా ప్రకారం, జూలైలో 29.8 లక్షల కొత్త డీమ్యాట్ ఖాతాలు ఒపెన్ చేశారు. మొత్తం సంఖ్య 20.21 కోట్లకు చేరుకుంది. రష్యా జనాభా దాదాపు 14 కోట్లు, జపాన్ జనాభా దాదాపు 12 కోట్లు. అంటే భారతదేశంలో తెరిచిన డీమ్యాట్ ఖాతాల సంఖ్య ఈ దేశాల జనాభా కంటే చాలా ఎక్కువే అని అర్థమవుతోంది.  

  జూలైలో దాదాపు 29.8 లక్షల కొత్త డీమ్యాట్ ఖాతాలు తెరిచారు. ఇది గత 7 నెలల్లో అత్యధిక నెలవారీ పెరుగుదల. అయితే ఇది జూలై 2024లో 45.55 లక్షల ఖాతాల కంటే తక్కువగా ఉంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో 4.11 కోట్ల కొత్త డీమ్యాట్ ఖాతాలు జోడించాయి.  

  IPOలు పెట్టుబడిదారుల ఉత్సాహాన్ని పెంచాయి: విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, డీమ్యాట్ ఖాతాల సంఖ్యను పెంచడంలో కొత్త IPOలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయి. సెకండరీ మార్కెట్లో షేర్ల అధిక విలువ కారణంగా, పెట్టుబడిదారులు ప్రాథమిక మార్కెట్ (IPO) వైపు ఆకర్షితులయ్యారు. జూలైలో మార్కెట్లో భారీ అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, ఆకర్షణీయమైన విలువలతో కూడిన IPOలు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించాయి.  

  మే నుండి అనేక మెయిన్‌బోర్డ్, SME IPOలు ప్రారంభించారు. ఇవి పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో షేర్లు సెక్యూరిటీలను కలిగి ఉండటానికి డీమ్యాట్ ఖాతాలు అవసరం. భారతదేశం ఇప్పుడు ఈ విషయంలో ప్రపంచంలో ఏడవ స్థానంలో ఉంది.  

  స్టాక్ మార్కెట్ అస్థిరత 2025 ప్రారంభం నుండి భారత స్టాక్ మార్కెట్ భారీ అస్థిరతను చూసింది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, US సుంకాలు ప్రపంచ, భారత మార్కెట్లలో అస్థిరతను పెంచాయి. మార్కెట్ తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు, కొత్తవారు పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా అవకాశం ఉందని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా డీమ్యాట్ ఖాతాలు వేగంగా తెరిచారు.  

Demat Account Data Record number of demat accounts India Bangladesh Russia Japan Population Business News telugu news Business News In Telugu

