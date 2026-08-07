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Demon Rithu Marriage: డిమోన్ పవన్‌తో పెళ్లి అప్పుడే! బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రీతూ చౌదరి క్రేజీ ఆన్సర్!

Written ByHarish Darla
Published: Aug 07, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:51 PM IST

Rithu Chowdary Demon Pavan Marriage: బుల్లితెర నటి, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ రీతూ చౌదరి, డిమోన్ పవన్ జోడీ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ప్రారంభమైన వీరి ప్రయాణం మంచి స్నేహంగా మారి, షో తర్వాత కూడా పలు ఈవెంట్లు, షూట్లతో నిత్యం ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తోంది.

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బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ రీతూ చౌదరి గురించి బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. డిమోన్ పవన్‌తో జంటగా బుల్లితెర రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ షో‌తో రీతూ చౌదరి అలరించింది. ఆ హౌస్‌లో మొదలైన వీరిద్దరి పరిచయం.. ఆ తర్వాత నిజజీవితంలోనూ వీరిద్దరి స్నేహంగా కొనసాగింది. షో ముగిసిన తర్వాత కూడా ఈ జోడీ ఈవెంట్లు, షూట్లతో నిత్యం సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తూనే ఉంది.

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అసలు రూమర్లు ఎందుకు వచ్చాయి?

తాజాగా ఈ జంట 'బంగారం' అనే ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ సాంగ్‌లో కలిసి నటించి ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ మ్యూజిక్ వీడియోలో ఇద్దరూ పెళ్లి దుస్తుల్లో కనిపించడంతో, నిజ జీవితంలోనూ వీరు వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగి, వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి.

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రీతూ చౌదరి స్పందన

'బంగారం' సాంగ్ ప్రమోషన్లలో భాగంగా తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ రూమర్లపై రీతూ స్పందించారు. యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె తనదైన శైలిలో క్లారిటీ ఇచ్చింది.

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"రీల్ కపుల్ రియల్ కపుల్ కావడం అంత ఈజీ కాదు. దానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఇద్దరి మధ్య మంచి అండర్‌స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఒకరినొకరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి మేం మంచి స్నేహితులగా ఉంటూ.. కలిసి ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నాం, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం" అని రీతూ చౌదరి బదులిచ్చింది.

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రీతూ చౌదరి వ్యాఖ్యలతో ప్రస్తుతానికి తమ పెళ్లిపై వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని తేలిపోయింది. ప్రస్తుతం తమ దృష్టి అంతా కేవలం కెరీర్, ప్రాజెక్టులపైనే ఉందని స్పష్టం చేయడంతో ఈ రూమర్లకు తాత్కాలికంగా ఫుల్‌స్టాప్ పడింది.

TAGS:
Rithu Chowdary
Rithu Chowdary Marriage
Demon Pavan Rithu Chowdary
Bigg Boss Rithu Chowdary
Demon Pavan
Bangaram Song Video
Bangaram Song

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